Debatt

en trilogi, del 2, om vägar genom samhälle, nutid

Skulle i fredags besöka andra sidan av Landvetter, eftersom vädret tillåt det så cyklade jag. Det finns två alternativa vägar att ta sig över till Landvetter södra för cykel och gångtrafik. Antingen under i en liten tunnel eller också över på gång och cykelbron. Tunneln är det många som inte vågar ta speciellt på kvällen, det är mörkt och olustigt trots några svaga lampor. Jag valde broalternativet, tänkte också att det kunde vara lite kuriosa att räkna hur många fordon som egentligen passerar Landvetter. Att stanna särkilt länge är ju otänkbart. På en minut hann jag att räkna till 60 fordon sen orkade jag inte va kvar, dom för ju sånt himla väsen dom där fordonen. Det är ju inte klokt att Trafikverket vägrar att göra något, politikerna lyckades inte heller komma till någon lösning, det blev inget inte ens en tummetott. Om man skulle räkna med att ovanstående 60 fordon per minut klockan 08.30 skulle vara representativt för ett dygn så hamnar man på häpnadsväckande 3600 fordon per timma och 86000 per dygn. Är det då två i varje bil så blir det över 170.000 personer som varje dag är med och oförstående förpestar vårt fina samhälle, ja inte bara vårt utan säkert många andra samhällen som också är delade av motorväg. Huruvida ovanstående siffror är helt relevanta är jag inte säker på, men det kan inte vara så väldigt långt ifrån. Det är ju inte riktigt rusningstrafik halv nio en vardag.

Vet ni vad jag tänkte när jag stod på bron? Jo hur i hela friden kan man behandla oss människor med detta ständiga buller. Det är inte lätt att vara politiker vissa som man tror kloka beslut visar sig ibland i efterhand vara helt åt skogen, det är klart att medborgarna reagerar. Dom styrande har efter flera år lyckats få till hållplatser längs motorvägen, ett riktigt bra och klokt beslut, men tyvärr stannar inte så många bussar där, dom kör värdshus förbi. En stor klocka har kommit upp på bron, kanske en symbol att tiden går och att alla har så bråttom nu för tiden, synd bara att den inte går rätt, alltid några minuter efter. Nåväl efter några timmars tennis så tog jag tunneln tillbaka till vårt centrumsamhälle, passerar Landevi en klassisk fotbollsarena som nu är ombyggd till en friidrottsarena med nationell standard. Hoppas man får se några framtida friidrottsstjärnor på arenan. På väg mot centrummet passeras Landvetter Resecentrum något som vi alla kan vara stolta över, vissa kommunala beslut är inte så dumma. Ryktesvis jobbas det tydligen från våra beslutsfattare kring frågan att det skall bli en bussförbindelse till Kommunens största arbetsplats, Landvetter Flygplats, borde väl vara en självklarhet att vi skulle haft för länge sen. Granne med resecentrum ligger vårt nya kulturhus som står där så stolt med sin guldkrona till tak, inne finns ett fantastiskt trapphus, en stor mörk samlingssal, ett lite udda eller för vanliga människor konstigt bibliotek. Man ska ju inte gnälla för allt, men kulturhuset blev nog inte vad vi medborgare trodde. Väl inne i själva centrummet så utbryter rena kaoset och djungelns lag råder vid parkeringen kring affärshusen, gående, cyklister och bilar skall försöka samsas. Att inte större olyckor än lite bucklor sker är ett under. Det här börjar ju likna för mycket gnäll, sluta nu Kurt! Föresten varför skulle jag över till andra sidan? jo till tennishallen den ligger ju i Landvetter Södra, så står det på vägskylten i varje fall. Nu har jag läst att dom som bestämmer i kommunen fortfarande håller på att försöka flytta Landvetter Södra till skogarna bortanför Björröd. Men kära politiker nu skall man utveckla Mölnlycke och det skall läggas pengar på höghastighetståg, det skall byggas en massa bostäder vilket man lovat regeringen. Förmodligen ganska kloka beslut, men låt Landvetter Södra ligga där det ligger, återförena Landvetter och låt våra skattepengar gå till att kvalitetsutveckla Landvetter. Visionerna om ett nytt Landvetter Södra borde vara dött för länge sedan, projektet har ingen som helst medborgarförankring.

Kurt Steffner