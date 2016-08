ÅTERFÖRENA LANDVETTER

Debatt

en trilogi, del 3, om vägar genom samhälle,

FRAMTID

Jag har en dröm, det är det många som har och haft drömmar inte minst Martin Luther King. Han fick offra sitt liv för att försöka genomföra sin dröm, dom sköt ihjäl honom. Hoppas inte samma händer mig, (”Sverige är ju ett fredligt land”), när jag nu försöker ”lobba” för att få min dröm att bli verklighet. Jag vet att jag inte är ensam. Alla Landvetterbor är nog överens om att närheten till fina kommunikationer är kanonbra. Att motorvägen ställer till problem är väl heller ingen nyhet eller överraskning. Detta har ju blötts och stötts i många år. Inget händer, någon form av handlingsförlamning verkar ha inträtt i ärendet. Tiden löser inte alla problem, något radikalt måste göras nu eller i varje fall inte långt bort i någon diffus framtid.

Min dröm är att få se ett återförenande av Landvetter med ett RIKTIGT centrum. Tänk vilka möjligheter våran nya stadsarkitekt får när ett sånt här projekt sjösätts. Själv var jag i Mölnlycke när Trafikverket bjöd in på infomöte, kring hur en lösning av störningar för människorna skulle kunna minimeras, vid den tilltänkta bansträckningen av snabbspåret genom Mölnlycke centrum. Visionsbilder visades med nedsänkningar av spåren och med byggnationer som bullerskydd. Verkar vara en intressant lösning, även om det från vissa av dom boende fanns skeptiskhet. Mina direkta tankar var att här finns ju lösningen för Landvetter också. Behövs inte uppfinnas några nya hjul. Lösningar som jag vet redan är använda och håller på att införas i en del projekt runt om i världen. Sänk ned motorvägen, överdäcka en större sträcka i höjd med nuvarande gångbro. På den överdäckande delen kan jag i min dröm se ett helt fantastisk ”parktorg” med småbutiker, restauranger, caféer o.dyl., placerade som bullerskydd på kortsidorna mot körbanorna. Nu blir det också tillgång till byggbar mark på båda sidorna om motorvägen, kanske ända bort till Skällared/Björreds avfarten, vilket gör att det kommer finnas gott om plats för att bygga såväl kommersiella fastigheter, bostäder och äldreboende, ja även parkeringshus passar säkert in. I dagens byggteknik används kraftigt bullerdämpande fasader som bullerskydd mot trafiknät. Med rätt placering kan dessa byggnationer även fungera som bullerdämpning för övriga samhället. Kanske det också kan bli en bra plats för det sedan länge efterlängtade badhuset i kommunen. Ja nu låter jag nästan som att jag skulle ta över rollen som stadsarkitekt. Nej självklart inte, experter skall naturligtvis användas, men kanske det kan bli lite som i min dröm.

Eftersom jag är mycket intresserad av samhällsutveckling följer jag ofta vad som sker i debatter och vad som händer på andra håll. I Göteborg är man oroad för att dom tunga skattebetalarna flyttar från stan, kvar blir studerande och andra grupper som egentligen inte ger så mycket skattekronor till samhället. Utflyttningen sker bl.a. till grannkommuner. Denna grupp bör vi suga till oss, bästa sättet är utan tvekan att vara attraktiv med kvalitativt samhälle. Landvetter har redan ett intressant läge, men kan och måste bli mycket bättre.

Staten vill att kommunerna skall bygga mycket mera bostäder, äldrevården skriker efter platser. Härryda kommun har också gjort en uppgörelse om att bygga fler bostäder. Landvetter samhälle passar bra in för detta. Motorvägen negativa problem måste på sikt lösas. Man kan nu slå flera ”flugor på smällen” med samma åtgärd.

Vi måste troligtvis övertyga makthavarna ”dom som bestämmer” om att inte slösa bort investeringar på projektet ”Landvetter södra” som egentligen inte har någon förankring bland majoriteten av medborgarna. Jag behöver hjälp, jag vet att många politiker och medborgare stödjer tankarna, men vi måste trycka på så att någonting händer. Först och främst måste vi begära att det kommer igång en utredning om vilka ekonomiska och mänskliga vinster som kan komma fram med projektet. Jag säger vinster, jag vet också att det kostar, men i förlängningen kommer det att bli kraftigt ökade skatteintäkter. Stat och näringsliv kommer naturligtvis att behöva kopplas in för att finansiera projektet. Det kommer en kommundelsstämma i Landvetter under hösten, jag tänker skicka in frågan så att den förhoppningsvis kan diskuteras på stämman. Hjälp nu till och visa att vi är fler. Håll ögonen öppna datumet för stämman skall komma i septembers infoblad. Det kanske t.o.m. blir något eller några partier som tar upp projektet ”återförena Landvetter” eller vad dom vill kalla det, som en valfråga och då måste det också finnas någon form av genomförande- och kostnadsplan.

Kurt Steffner