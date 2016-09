Sjukvård, ett minne blott?

Debatt

För att försöka undvika svordomar säger jag bara: Nu får det vara nog!

Under lång tid nu har det varit näst intill omöjligt att få en läkartid på Landvetter närhälsa. Dessutom är det helt omöjligt att nå någon per telefon om man inte ringer på slaget 08.00. OM man då kommer fram kanske, men inte säkert, kan man erhålla en läkarbesökstid.

Vad har hänt?

Jag trodde detta var en kort period som detta problem skulle vara eftersom det byttes datorsystem, som det hette. Det har varit alldeles för länge och har för länge sedan passerat accepterbart. Min dotter blev plötsligt sjuk idag, men hon var ofin nog att inte bli sjuk före 08.00 i morse, så närhälsan, (där hon är listad), var uteslutet. Jag ringde sjukvårdsupplysningen. Efter 15 minuters kötid, visste inte de heller vad vi skulle göra mer än att råda oss att åka till medicinakuten på Mölndals sjukhus.

Nu hade ju min dotter planerat sitt insjuknande väldigt oklokt, det var mitt på dagen och primärvårdsakulten öppnar ju inte förrän 17.00. Det blev då sjukhusakuten där vi fick veta att vi inte kommer att ha fått träffa någon läkare innan 17.00 i alla fall. Vi fick rådet att söka oss till Kungsbacka närakut. Som tur var hade jag tillgång till bil.

Jag kan ju nämna att de blev minst sagt irriterade i Kungsbacka, men inte på oss som tur var. Min dotter kom in till läkare efter ca. 15 minuter och fick utskrivet den antibiotika hon absolut behövde. Detta var en heldagssysselsättning för oss. Min dotter var helt slut, och jag som inte heller är frisk var även jag utmattad och väldigt, väldigt arg och frustrerad.

Om detta varit en engångshändelse, eller ”bara” hänt tre gånger, men detta är ett stående problem uppenbarligen utan lösning.

Vad har hänt? Vart har ”lika vård för alla, oavsett boendeort”, tagit vägen?

Det måste till en förändring, och det NU! Det är inte närhälsans personals fel, det är hela systemet!

Som det är nu måste man vara frisk och stark om man ska ORKA vara sjuk! Det vill säga, total galenskap! Vet ni som inte behöver söka vård så ofta att det ser ut så här? Det börjar faktiskt bli samhällsfarligt. Hur kan vi göra för att ändra detta nu på direkten? Detta har pågått alldeles för länge!