Drama som utvecklingsform i skolan

Debatt

Att föra in drama som ett obligatoriskt ämne i skolan är något som är mycket viktigt tycker jag. Redan i antikens Grekland, för över 2000 år sedan, användes drama, teater, skapande lek och spel som sociala verktyg för att lära känna sig själv och sin omgivning. Jag tror att det finns en mycket bra anledning till det. I dramat finns det utvecklingsdelar som handlar om bl.a kommunikation, ledarskap, gruppdynamik, psykologi, känslor och dess uttryck, samarbete, konflikthantering, språk, kulturträning och sist men inte minst empati. Dessa delar är viktiga för att utveckla människor socialt.

Jag kan förstå dig som är skeptiskt till detta eftersom jag själv för bara några år sedan tyckte att drama är bara lek och stoj. Med flera års studerande av psykologi och samhällskunskap, samt studerande av vad drama innebär, tycker jag idag att det är något som bör prioriteras, som nästa utvecklingssteg i samhället.

I artikeln ”Drama på schemat ger eleverna studiero”, i Göteborgsposten den 8 november 2015, berättar bl.a. dramapedagog Malin Stinszing och film- och teaterregissör Suzanne Osten att det finns verktyg för hantering av skolans problem som t.ex. stress, otillräcklighet, nät-mobbing, konflikter o.s.v. Dessa verktyg knackar på dörren för att komma in i skolorna. Citat från artikeln: ”Forskning har visat gång på gång vad ett långsiktigt dramapedagogiskt arbete kan åstadkomma, inte bara socialt utan också med elevernas lärande i andra ämnen, inte minst vad gäller språkutveckling. På Island har man gjort drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan.”

Det handlar inte om att knuffa ut ett ämne för att få plats med drama. Det handlar om att integrera det med den rådande läroplanen för att alla ämnen bygger på varandra och är lika viktiga. Ytterligare ett citat från artikeln: ”Är det inte dags att uppdatera läroplanen och avsätta resurser och kompetens till det som vi säger är så viktigt – autonoma, modiga, medvetna och empatiska samhällsmedborgare?” Artikeln ramar in det som jag och många andra står för. Ändra läroplanen och släpp in drama på schemat!

Alexa Österlindh

Medlem i Miljöpartiet de gröna