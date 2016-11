Härryda kommun! Ta ert ansvar!

Debatt

Läste i HP den 2:e november om Bengt Börjessons belägenhet efter sprängningsarbetet i Backa. Nämnda dag, fredagen den 23:e september, på förmiddagen hoppade vi högt av rädsla. Vi bor ungefär 200 meter ifrån Bengt Börjesson, alltså ca. 400 meter från sprängningsstället den dagen. Vi var övertygade om att något gått snett vid sprängningen eftersom det kändes som om huset lyfte från marken, glas, porslin och rutor klirrade och skakade. Hunden skällde hysteriskt för att han blev så rädd. Vi fick gå och knuffa in allt i hyllor och skåp eftersom allt studsat framåt och troligen skulle falla ner om det kom en likadan smäll till. Att Bengt Börjessons vatten försvann vid detta tillfälle är helt logiskt. Vi trodde att även vi skulle bli av med vattnet. Kommunen hävdar att de har vibrationsmätare utsatta. Jag är ingen expert på sådant, men kan en sådan mätare verkligen tala om ifall grundvattnets bana ändras i berget det sprängs i det? Låter ologiskt. Även om dessa mätare säger tvärtom är det ett faktum att Bengt Börjessons vatten försvann just då, i det ögonblick denna sprängladdning skakade om oss alla.

Det är oförskämt och nedrigt av kommunen att inte ta sitt ansvar. När de orsakar att allt vatten försvinner ur en 75_årig, hjärtsjuk mans brunn bör och måste de ta ansvar för detta! Är det rimligt att denne man ska vara utan vatten i över en och en halv månad, hittills, och inte kunna spola toalett, sköta sin hygien eller ens kunna dricka ett glas vatten? Bör inte socialtjänsten kliva in här då Bengts situation är rent hälsovådligt för honom?

Blir illamående av att se hur denna kommun behandlar sina enskilda invånare.

Skäms på er! Ordna nu fram vatten till Bengt omgående!

Fick lära mig redan som liten att man får stå för sina misstag och försöka rätta till dem. Är det inget ni fått lära er, så är det inte konstigt att det går utför..