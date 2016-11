Kulturstipendiaten som får styra och ställa

Musik

– Man måste inte vara en 60-årig man för att vara dirigent, säger Josefine Lindén, 20 år.

I år tar hon emot Härryda kommuns kulturstipendium som uppmuntran mot målet att bli yrkesmusiker och dirigent.



Att dirigera orkestrar ger en rätt härlig känsla tycker Josefine Lindén, som just nu läser både dirigering och fiol på musikhögskolan

Ingesund i Arvika. Under året har den tidigare Mölnlyckebon bland annat dirigerat två stadsmusikkårer och under skolans julkonsert är det hon som håller i taktpinnen.

Satsades på kvinnor

Lusten att dirigera tog fart under en dirigentkurs för unga kvinnor som Kultur i väst anordnade. Nyfikenheten kom dock tidigare än så.

– Jag har spelat i Västra götalands ungdomssymfoniker och tyckte det såg väldigt fräckt ut att stå där framme och styra och ställa. Så såg jag reklam för Kultur i västs kurs och kände att jag måste söka, säger Josefine.

Handlar om att tolka

En riktigt bra dirigent menar hon måste veta vad den vill med musiken, sätta musiken i fokus och vara sig själv. Det handlar om att tolka musiken och hitta en bra balans mellan instrumenten.

– Och också att ha ett driv, inspirera och ha en viss disciplin så orkestern kommer framåt. Dirigenten ska få fram musiken ur pappret.

Förutom dirigering läser Josefine fiol, ett instrument hon tidigare spelat både på kulturskolan i Härryda kommun och på Hulebäcks musiklinje. När hon är färdig med utbildningen i Arvika är planen att söka vidare till andra musikhögskolor.

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut på nästa möte i kommunfullmäktige. Exakt vad hon ska göra med dem har Josefine inte bestämt.

– Men det skulle vara

roligt att åka på en kurs.