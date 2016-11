Nya kostnader för fritidsklubb

Härryda kommun

Den 1 januari förändras kostnaden för fritidsklubbar i Härryda kommun.

Under december måste alla också ansöka om plats på sin fritidsklubb på nytt, även om barnet redan går där i dag.



Tidigare har kostnaden för att ha sitt barn på fritidsklubb bestått av en fast terminsavgift och en rörlig del som var olika stor beroende på hur många dagar barnet åt på klubben. Från och med årsskiftet kommer det inte att finnas några rörliga avgifter utan bara två fasta alternativ. Den som vill ha sitt barn på fritidsklubb efter skoldagar betalar 1 000 kronor per termin, den som dessutom vill ha barnet där på lovdagar betalar 1 900. Mellanmål på skoldagar och lunch och mellanmål på lovet ingår.

Svårt kolla ätandet

Anledningen till förändringen är att administrationen varit krånglig när skolorna skulle hålla koll på vilka barn som åt på fritidsklubben och hur ofta det skedde.

Nu ska administrationen förenklas och centraliseras, så skolorna får mindre jobb.

För de som har barn på fritidsklubb ett fåtal dagar i veckan kommer förändringen att betyda att det blir dyrare än tidigare. För den som ofta har barnet på fritidsklubb innebär förändringen däremot att vistelsen blir snäppet billigare.

– Och det är fortfarande en lägre taxa än genomsnittet i Göteborgsregionen, säger Elin Rosén, administrativ chef på UTK i Härryda kommun.

Går inte gissa

Att alla måste söka om sina platser på fritidsklubb beror på att det inte går att gissa vilka som kommer att välja vilket av de två alternativen. Dessutom måste alla uppgifter in i ett samlingssystem; förut hade alla skolor olika manuella sätt att hantera dem.

Ansökan om plats går att skicka in via kommunens hemsida under hela december.