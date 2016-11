Politiker på tjänstemännens planhalva?

Debatt

Läser i senaste HP att flera av kommunens tjänstemän är missnöjda med att politiker och i synnerhet kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) ibland inte tycker som tjänstemännen. Kommunstyrelsens vice ordförande Mats Werner (S) menar att politikerna måste visa förtroende för tjänstemännens arbete samt att tjänstemän och politiker var mer överens tidigare.

Det är naturligt att tjänstemännen upplever den nya ledarstilen som jobbig. Har man varit van vid att politiker blint litat på tjänstemännen kan det upplevas som ”störande” att bli ifrågasatt.

Vanligtvis lägger tjänstemännen fram ett enda förslag till beslut. Politikerna har då i praktiken två val: ”Take it or leave it”. Oftast accepteras tjänstemännens förslag. Emellertid finns oftast alternativa lösningar på en sakfråga. Om dessa inte redovisas begränsas politikernas valmöjlighet då ärendet kommer upp till beslut vilket urholkar demokratin. Det är, lite tillspetsat, som om det vid riksdags/kommunalval bara funnes ett parti att rösta på – ”take it or leave it”.

Eftersom det är politikerna som i demokratisk ordning skall styra borde det nya förhållningssättet i stället ses som positivt, vitaliserande och välkommet – även om det rubbar tjänstemännens ”cirklar”.