Utställning om en korrigering

Fotografi

På måndag är det vernissage för An ordinary boy i Landvetters kulturhus; en fotoutställning om André Olofssons väg till könskorrigering.



”I mitt huvud är det så att man ska få vara vem man vill”, säger André Olofsson i fotoutställningen om honom själv.

Utseendet korrigerades

Så lätt har det dock inte alltid varit. Både omgivningen, personnumret och badrumsspegeln har felkönat honom och sett honom som tjej. Till slut började André ta hormoner, operera sig och korrigera kroppen så den stämde med hans egen upplevelse av att

vara man.

Följt under fyra år

I utställningen An ordinary boy har fotografen Ciprian Gorga följt André Olofsson under fyra år; en tid då André tog ställning för vem han var och ville vara. Ciprian har följt med i vardagslivet, till Andrés föräldrar, vid möten i sjukvården och under operationerna. Resultatet är ett bildreportage, med avskalade texter av journalisten Kristin Helgesson Svenske.

Utställningen visas mellan den 5 december och 14 januari i Landvetters kulturhus. I samband med vernissagen hålls också en föreläsning där André och Ciprian berättar om An ordinary boy, Andrés könskorrigering och upplevelser runt det.