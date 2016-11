Vill få fler att röra på sig

Härryda kommun

Till våren inför Härryda kommun må bra-kort för att locka fler att röra på sig. Det bestämde kommunstyrelsens politiker i måndags, efter att ha fått in idén från Olle Persson i Mölnlycke.



Olle Persson besöker ofta en pensionärskompis i Kungsbacka där de promenerar och simmar. Varje gång de tränat i minst 30 minuter kan de fylla i en ruta på ett må bra-kort, en möjlighet som Kungsbacka kommun erbjudit sedan 2008. När tolv rutor är ikryssade skickar de in sina kort och deltar i en utlottning per kort och kvartal, med chans att vinna priser.

Mölnlyckebon Olle tyckte att det var en så bra idé för att få fler, inte minst pensionärer, att röra på sig att han skrev ett medborgarförslag om saken. I måndags kom det upp på kommunstyrelsens dagordning och politikerna bestämde sig enhälligt för att detta är något de vill införa också i Härryda.

Färre rör på sig

Enligt statistik från folkhälsomyndigheten var 65 procent av Härrydas invånare mellan 16 och 84 år fysiskt aktiva minst en halvtimme per dag förra året. År 2007 låg siffran på 69 procent.

Kungsbacka lägger 20 000 kronor per år på priser och får in mellan 500 och 600 må bra-kort till utlottning varje kvartal. Majoriteten av deltagarna är äldre. I Härryda beräknas kostnaden för priser landa på 10 000 kronor per år.