Aktivitetspark på gång på Säteriet

Mölnlycke

I torsdags bjöd Förbo in till ljusfest på Säteriet för att samla in förslag och tankar om den planerade aktivitetsparken i området.

En park som ska stå färdig redan nästa år.



Trädkoja, studsmatta, utom­husbio, bmx-bana, ätbara växter, hängmattor, kompisgungor och en scen. Det är några av de förslag som finns om vad en aktivitetspark nedanför Aspgården i bostadsområdet Säteriet skulle kunna innehålla. Fortfarande samlas dock idéer in för fullt.

Det som är klart är att parken ska fungera som en mötesplats och ett område för aktiviteter och lek för

alla åldrar. Tanken är att den ska användas både av dem som bor i området och andra.

Har samlat in tips

För att aktivitetsparken ska bli så lockande som möjligt har Förbo samlat in idéer och åsikter från allmänheten sedan i början av sommaren.

Precis efter skolavslutningen fick Säteriskolans fritidsbarn i uppdrag att rita och berätta hur de vill att parken ska se ut och i

augusti ordnades kalasdagar där vuxna fick berätta vad de skulle vilja ha där.

I torsdags gjordes nästa försök att samla in synpunkter, under en ljusfest i bostadsområdet. Då visades några av de tankar som redan kommit in upp och det fanns möjlighet att spåna vidare. Det förs också dialog med föreningar i när­området.

Byggs nästa år

Några beslut har fortfarande inte fattats och det finns möjlighet att komma med idéer och förslag till Förbo fram till en bit efter årsskiftet. Parken ska byggas och stå klar under 2017.

Aktivitetsparken i Säteriet är en av fyra som bostads­bolaget planerar för. Tanken är att det ska finnas en i varje kommun där det äger fastigheter. I Härryda kommun bedömdes Säteriet vara den bästa platsen för satsningen.

– Det blev naturligt att lägga den där. Vi vill att parken ska ligga i anslutning till ett bostadsområde, vi behöver en stor yta och vill att också andra än de boende rör sig i området, säger Förbos utemiljöansvarige Katarina Svangård.