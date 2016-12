En genial idé för järnvägen värd att utreda

Debatt

Leif Allvin beskriver i en insändare i förra veckans HP alternativa lösningar för järnvägsdragningen genom kommunen. En idé är att i Landvetter ansluta befintlig järnväg till den nya järnvägen. Idén är mycket intressant. Dels frigör man nuvarande banvall mellan Landvetter och Mölnlycke för gång/cykel/lokalgata. Dels kan man bredda den smala vägen vid Mölnlycke fabriker då banvallen försvinner. Dock, av kostnadsskäl, kanske anslutningen skall ske vid Arketjärn där Trafikverket ändå planerar en servicetunnel. Anslutningstunneln blir då kort – alternativt vid Frökens Udde.

Men det som är mest intressant med Allvins förslag är att man därigenom kan lösa problemen i centrum med kostsamma överdäckningar, broar, ramper, hissar, bullerskydd mm: Avståndet från Arketjärn till centrum är ca 1 km. Man kan då i en gemensam tunnel ”slutta” järnvägen ned mot centrum och passera centrum i tunnel under mark med lutningen max 1° för godståg vilket tidigare sagts vara alltför kostnadskrävande.

Barriären och bullerproblemen i centrum försvinner! Plötsligt finns en stor och hel markyta öppen för optimal planering av vägar, gångbanor, bostadsbyggande, parkanläggning, butiker, bussterminal (och simhall?). Centrum kan nu utvecklas på egna villkor och inga villor behöver rivas p gr av bullerproblem.

Ja – befintlig banvall västerut måste också sänkas vilket tekniskt sett är enkelt. Kostnaden skall sättas i relation till de enorma fördelar som uppnås. Nu kanske Trafikverket menar att projekteringen gått för lång. Då är fråga vilket som är viktigast – en snabb projektering eller ett bra resultat. Betänk även att ”quality is long remembered after price is forgotten”. Förslaget bör utredas!