Hulehjälpen satsar på krigsdrabbade barns skolgång

Mölnlycke

På fredag arrangeras Hulebäcksgymnasiets egen version av Musikhjälpen för femte året i rad.

– Alla är välkomna, inte bara elever, säger Ulf Anagrius, medialärare och projektledare för Hulehjälpen.



– Vi kommer delvis att följa samma stil som tidigare. Vi har samma tema som Musikhjälpen, uppträdanden på scen och sänder radio och webb-TV på nätet, säger Ulf Anagrius.

Två gånger i timmen kommer artister att stå på scen. Bland annat dyker sångerskan Maria Hagberg upp och barn från Furubackens förskola klämmer ihop sig på scenen för att sjunga.

Flyktingar intervjuas

Under de fem timmar som Hulehjälpen pågår kommer också förinspelade inslag att varvas med gäster och samtal i skolans egen glasbur. Bland annat kommer flykting­ungdomar att intervjuas och det finns en förhoppning om att locka in kommunalråden Per Vorberg (M) och Mats Werner (S) i studion. Bland de bandade inslagen finns bland annat ett med rapparen Petter.

Under sändningen samlas pengar in. Hela summan går sedan direkt till Musikhjälpen, vars tema i år är barns rätt att gå i skolan också i krigsdrabbade områden. Ulf Anagrius hoppas att några av eleverna ska få komma in i Musikhjälpens glasbur i Örebro och överlämna pengarna direkt, som avslutning på projektet.

Medieelever ligger bakom

Hulehjälpen skapas av elever från samhällsprogrammets och estetprogrammets mediaprogram.

Nytt för i år är att de samhällselever som brukat skapa utställningar till korridoren och söka sponsring i förväg från lokala företag inte deltar. Ulf Anagrius förklarar att prio­riteringen helt enkelt sett annorlunda ut på programmet i år och att de jobbat med annat än musikhjälpens tema under den projektvecka då arbetet brukar göras.

Pengamässigt betyder förändringen att det blir svårt att slå förra årets siffror.

– Men får vi in 10 000 i år är det ju jättebra också. Huvudsyftet är att skapa en riktig mediaproduktion, ett skarpt läge där det är på riktigt för eleverna, säger Ulf Anagrius.