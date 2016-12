Viktig sak skriven av ett barn!

Debatt

Allt fel med Donald Trump!:

Han har sagt att han lika gärna kunde ställa sig på Fifth Avenue och skjuta någon – utan att förlora väljarstöd. Trump gillar ochså att göra sig lustig över andra människors utseende, däribland den enda kvinnliga medkandidaten Carly Fiorina. ”Titta på det där ansiktet, vem skulle rösta på det?”, sa han bland annat. Vem säger ens så??

Han vill bygga en mur mot Mexiko och kalla den ”Trumpmuren”. Allt för att stoppa illegal invandring och han vill att Mexiko ska betala för det! Trump vill deportera 11 miljoner invandrare som befinner sig illegalt i USA. På senare tiden har han riktat in sig än hårdare på muslimer, som han vill helt och hållet porta från landet! Är han dum i huvudet?! Donald Trump leder Republikanernas presidentkandidatsval klart, men det är osäkert om han uppnår en majoritet. Om Donald Trump lyckas föra den politik han har lovat kommer USA:s handelsavtal med grannländerna och Kina att sägas upp. Redan risken för detta skadar världsekonomin – och alla svenska företag som har intressen i de länderna, säger Per Tryding vice vd i Sydsvenska Handelskammaren. Trump tror inte på växthus effekten och han vill inte att kvinnor ska få göra abort! Han är helt dum i huvudet så säg mig gott folk vill vi att han ska kunna ha makten att kärn bomba Sverige för att hans morgon kaffe som var ifrån Sverige var lite bäskt?! Snälla se vem denna mannen är egentligen!! Folk flyttar ifrån landet för att de är rädda för honom och han har så himmla mycket likt sättet han talar på och i hans retorik som Hitler hade! Om jag fick träffa Donald Trump så skulle jag vilja säga dessa små underbara Oden till honom:” DUMP THE TRUMP!!