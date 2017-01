Cup med spelglädje i fokus

Bild: Anna Mattisson Albert Wallentheim och Soko Nyllay var två av de unga domarna under turneringen. "Jag kommer från Hindås där jag har dömt ganska mycket innan", säger Albert som tycker att det varit bra stämning bland både barn, tränare och publik under fredagen.

Bild: Anna Mattisson Spelglädje. Landvetter möter Mölnlycke i ett derby under fredagen. Hur själva cupen slutade är det dock ingen som vet. Alla deltagare får guldmedalj och alla får springa ärevarv, några poäng räknas inte.

Fotboll

I helgen var det dags för årets upplaga av Mif-cupen.

Med fokus på fotboll, gemenskap och spelglädje sprang 86 lag ut på plan.



Det är fredag och den första av tre dagar med Mif-

cupen. I Wallenstamhallens korridorer handlar fotbollsklädda barn godis, pratar med kompisar och förbereder sig för nästa match.

I två hallar spelas matcher

för fullt med föräldrar,

släktingar och kompisar som fyller läktarna med applåder och uppmuntrande rop.

Derby mot Landvetter

Nikita Lena från Mölnlycke IF -08 har precis stigit av planen efter ett derby mot Landvetter. Nu pratar hon ivrigt med några av sina lagkompisar och planerar vem de ska åka hem till efteråt. Nikita gillar cupen.

– Det är jättekul. Vi kämpade även om vi förlorade vissa matcher. Och man får vara med sina vänner och träffa andra också, säger hon och försvinner iväg.

Fullt med kompisar

När hon kommer tillbaka har hon armen runt en av Landvetterspelarna hon precis förlorat mot. De har gått i samma danskurs förut och det var kul att springa på varandra igen.

– Men det bästa är lagarbetet. Det gör inget om man förlorar med 4-0 som det blev nu. Vi har många gruppkramar.

Lagen i Mif-cupen kommer från en rad olika platser. Här är spelare från Mölnlycke, Landvetter, Hönö, Skene, Partille, Mölndal, Alingsås och Göteborg, alla mellan sex och åtta år. Totalt var 86 lag med och spelade runt 350 matcher.

Bra tid för cup

Frank Ericsson, som också

spelar i Mölnlycke IF, har varit med förut och tycker om att cupen är i januari, när inte så mycket annat händer på fotbollsfronten.

– Man har kul och får vara med sina kompisar och spela fotboll på vintern också, säger han.

Vem som vinner är det ingen

som får reda på. Även om

poängen räknas i varje match är det ingen som skriver ner dem och det är inte där fokus är tänkt att ligga. Frank tycker

att det är bra.

Bra utan resultat

– Då har man mer kul. Om vi kör med poäng kanske det andra laget går ut och säger ”vi vann vi vann vi vann!”. Det är inte så roligt.

Som det är nu får alla guldmedalj och alla får springa ärevarv till We are the champions. Varv efter varv i

gympasalen bildar en färgglad blandning av lagtröjor och leenden.