Flygskatten

Debatt

11 miljoner ton koldioxid var svenskarnas totala utsläpp från flygresor under 2015 och det var lika mycket som utsläppen från alla personbilstransporter i Sverige under samma år. I Sverige har antalet internationella flygresor ökat med 130% mellan 1990 och 2014, medan antalet inrikesresor under samma tidsperiod inte har ökat. Nu börjar man prova att köra flygplan på andra drivmedel än flygfotogen, men att ersätta fossila drivmedel för flyget med förnyelsebara drivmedel ligger långt fram i tiden och konkurrensen om de förnyelsebara drivmedel ökar. Det är uppenbart att en sådan utveckling med svenskarnas internationella flygresor är ohållbart med tanke på klimatförändringar! Därför är det på tiden att en flygskatt införs, så att flyget får ta del av sina miljökostnader och även att man med detta kan få ett minskat flygresande med dyrare biljetter. Det är dags att man prioriterar – både vad som är viktigast att förnyelsebar energi går till och vilka resor som vi människor på vår jord måste göra.

Bengt Andersson Vänsterpartiet Härryda