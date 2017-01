Härryda – en delad kommun?

Debatt

Besökte häromdagen Mölnlycke, vilket inte händer så ofta, och återigen noterade jag vilken stor skillnad det är på den allmänna yttre miljön i Mölnlycke jämfört med de andra kommundelarna.

I Mölnlycke är det snyggt, prydligt, välunderhållet, vilket naturligtvis är bra och till trevnad för invånarna där.

I Mölnlycke förses ex.vis alla rondeller med någon prydnad, vid den nya mycket påkostade rondellen vid Benarebyvägen/Östgårdsliden med bl.a mycket stengabioner så iordningställde man genast rondellen med sten och planteringar.

I Landvetter där jag själv bor har man visserligen snyggat till ett par ytor vid centrum men i övrigt är det verkligen ingen påkostad miljö, inte heller har några rondeller någon som helst utsmyckning. Det är som vi bor i en annan kommun.

Ex.vis på Salmeredsvägen vid busshållplatsen ”Blåklockevägen” så ser man sneda räcken, lutande, vägskyltstolpar, trasiga kantstenar. Att märka är då att detta är inget nytt utan så har det varit i flera år, inget som helst underhåll eller tillsnyggning sker.

Detta är bara ett exempel som går att mångfaldiga både i Landvetter och andra delar i kommunen utanför Mölnlycke.

Vidre har man i Salmered planerat att lägga en återvinningsstation precis intill villaträdgårdar, den som planerat detta kan ju själv fundera på hur trevligt det vore att ha en sådan återvinning, med all nedskräpning som sker runt om denna, utanför sin egen dörr, dessutom finns det absolut inga problem att lägga denna på andra sidan bef. parkering i skogskanten och därmed mer i skymundan.

Det är synnerligen oförskämt att placera en återvinningsstation på det här sättet.

En kraftledning passerar rakt genom villaområdet i Salmered och nu vill man höja spänningen från 40.000 volt till 80.000 volt och tvinga på berörda villaägare ett servitut eftersom höjningen av spänningen kan medföra ökade risker för närboende. Detta för att inte behöva dubblera kraftledningen österut. Att gräva ned ledningen genom villaområdet är ju småpengar för Härryda Energi jämfört med att dubblera ledningen, men här gäller vinstmaximering och då får de boende istället betala priset.

Men eftersom det bara gäller Landvetter, inte Mölnlycke så går det tydligen an att behandla invånarna så.

Vad gäller yttre miljön så har Mölnlycke fått säkert mer än 80 % av alla pengar, något som politikerna inte heller har förnekat, trots att befolkningen utgör mindre än hälften av kommunen, Nu tycks det även luta åt att ev. simhall placeras i Mölnlycke

Kanske det vore acceptabelt om Mölnlycke vore en centralort i kommunen men genom sitt avsides läge i kommunen så kan Mölnlycke aldrig bli en centralort som invånarna besöker för handel etc,

Härryda kommun tycks bli ett alltmer delat samhälle.

Man frågar sig om det är politikerna som styr och vad skälet är att behandla kommundelarna så olika eller är det tjänstemän som får styra efter sin egen underliga agenda? Vore intressant med ett svar.

Landvetterbo