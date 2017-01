Klart med fiber till Eskilsby

Mölnlycke

Förra veckan gick startskottet för fiberbygg­nation i Eskilsby. One Oake som skall bygga nätet åt Bynet bjöd på grillkorv och information.

Byggstarten kom igång tre år efter att kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar och några boende började titta på hur Eskilsby skulle få fiber.

Projektet är uppdelat i fyra etapper. Via Eskilsby ska sedan Bua/Risbacka få fiber.