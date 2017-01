Läget i de lokala politiska partierna

Härryda kommun

Hur många i partiet är aktiva (engagerar sig, kommer på möten och bidrar till att driva frågor), hur många av dem är under 50 och vad de gör ni för att locka fler unga?



V: 8 aktiva medlemmar, okänt antal unga. Söker kontakt vid till exempel flygbladsutdelning och annat utåtriktat arbete, vill nå fler unga.

S: 35 aktiva med förtroendeuppdrag, ett 20-tal som kommer på medlemsmöten. Drygt 10 personer med förtroendeuppdrag är under 50 år, den yngsta är 27. Försöker locka fler genom att prata med både yngre och äldre då de gör utåtriktat arbete.

MP: 15 aktiva medlemmar, cirka hälften under 50 år, den yngsta är 22. Försöker locka fler unga genom att engagera så många som möjligt från ungdomspartiet Grön ungdom.

C: 15 aktiva medlemmar, tre under 50 år. Gör inget specifikt för att locka just ungdomar, har just nu stor draghjälp av rikspolitiken.

L: Runt 40 aktiva medlemmar, varav cirka 15 är under 50 år. Ska diskutera hur fler yngre kan lockas under uppstartsmötet i januari. Allmänt försöker partiet bland annat locka nya medlemmar genom att bjuda in till föreläsningar.

M: Cirka 30 aktiva medlemmar, varav ett tiotal är mellan 18 och 49 år och har ett politiskt uppdrag. Lockar fler unga genom moderata ungdomsförbundet som fått en nystart 2016.

KD: Runt ett tiotal i den innersta kärnan, cirka 20 på årsmötet. Ett par av dem är mellan 30 och 40 år. Rekryterar folk i allmänhet men överlåter åt KDU i distriktet att fokusera särskilt på att locka ungdomar till partiet.

SP: Fem aktiva medlemmar varav en är under 50 (men över 40). Pratar med personer i föreningar och företag för att locka nya medlemmar men gör ännu inget speciellt för att locka yngre.

KP: Runt tjugo aktiva medlemmar, men ingen under 50 år. Försöker locka nya medlemmar genom återkopplande diskussioner efter insändare och gör inget särskilt för att nå yngre.

SD: Cirka tio aktiva medlemmar, varav sex är under 50 år. Ordnar aktiviteter riktade mot yngre inom Ungsvenskarna och SD-kvinnor för att locka fler yngre till den egna politiken.