Kevin Haglund förstärker Pixbo

Innebandy

Ytterligare en spelare har fått dubbellicens för att förstärka Pixbos herrtrupp.

Det är Kevin Haglund, 18 år, från Salems IF som får chansen att spela för båda klubbarna resten av säsongen.



Kevin Haglund är forward i Salems IF i allsvenskan och är även med i U19-landslaget.

Han har haft en positiv utveckling under säsongen och nu har Salems IF och Pixbo IBK kommit överens om att han ska få chansen att prova på spel med Pixbo i SSL.

Spelar när det passar

Kevin kommer fortsätta träna och spela med Salems IF men samtidigt spela och träna med Pixbo när det passar. Pixbos assisterande tränare Nicklas Hedstål tränade Salems IF under flera år och har säkert haft ett finger med i spelet när det gäller att ge Kevin chansen i SSL.

Salems IF:s sportchef Christian Holm tycker att det är positivt att Kevin får prova på spel i en högre division.

– Vi vill utveckla spelare att ta nästa steg och vi ser att detta kommer att gynna hans fortsatta innebandykarriär, säger Holm i ett pressmeddelande.

Spetskvaliteter

Kevin Haglund har hittills under säsongen producerat 22 poäng på 16 matcher.

– Det ska bli intressant att få chansen att känna Kevin bättre både som spelare och människa. På planen vet vi redan att han har stora spetskvaliteter i det offensiva spelet med sin räckvidd och girighet, säger Per Tjusberg, huvudtränare i Pixbo Wallenstam.