Långsiktig satsning på stationen

Hindås

Det är mycket som händer på Hindås station. De yttre renoveringarna är klara och de inre tar vid.

Samtidigt har Bygdegårdsföreningen Hindås station fått ett långsiktigt löfte om pengar för arrangemang, drift och en egen samordnare.



I mitten av förra månaden skrev Bygdegårdsföreningen Hindås station och Härryda kommun under ett avtal om idéburet, offentligt partnerskap.

Bygdegårdsföreningen får 250 000 kronor om året av kommunen för att driva och samordna kulturaktiviteter i Hindås station.

200 000 går då till en kultursamordnar-tjänst medan resten av pengarna används till arrangemang och mindre inköp av förbrukningsvaror.

Behövs mer pengar får föreningen söka det genom andra samarbeten. Kommunen förvaltar fastigheten och samverkar om vad som ska arrangeras när det finns behov av det.

Treårigt avtal

Att kommunen och föreningen samverkar är inget nytt, så har det varit sedan 2015. Det nya avtalet sträcker sig dock tre år framåt, vilket är betydligt längre än tidigare.

– För oss betyder det långsiktighet. Det känns stabilt att titta framåt och veta att kommunen tror på tanken med stationshuset. Och det är bra att ha partnerskapet på papper om man ska söka ytterligare pengar, säger Mette Waldrop, som är bygdegårdsföreningens kassör och den som anställts på den nya samordnartjänsten.

Samtidigt som avtalet skrevs under går renoveringarna av stationshuset in i en ny fas. De yttre reparationerna är klara. Nu ska elen bytas ut, tak, golv och väggar målas, ventilation sättas in och toaletterna anpassas så de kan användas av alla oavsett funktionsvariation.

– Det är rätt omfattande arbete. Huset blir totalstängt i sex månader med början i höst, säger Mette Waldrop.

Letar lokaler

För att den verksamhet som regelbundet finns i huset ska kunna fortsätta söker Bygdegårdsföreningen nu efter lokaler där de kan huseras tillfälligt. Också de tillfälliga arrangemangen letar Bygdegårdsföreningen Hindås station plats för utanför huset.