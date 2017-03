Nej HP – Det är inte bestämt att det blir fem spår genom Mölnlycke centrum

Debatt

I förra veckans nummer av HP beskrivs den nya skissen som politiker och tjänstemän tagit fram för Mölnlycke centrum. Kommunen har bestämt sig för att enbart planera utifrån det faktum att det i nuvarande s k nationella plan för järnvägsinvesteringar, det finns finansiering för sträckan Mölnlycke – Bollebygd, en sträcka som även inkluderar hela stationsområdet i Mölnlycke fram till en punkt strax öster om dagens viadukt över järnvägen vid Råda stock.

När det gäller sträckan Almedal – Mölnlycke har Trafikverket fortfarande sex alternativa spårdragningar men inget beslut är ännu fattat om vilket som skall gälla! Tre av dem innehåller fortfarande fem spår genom Mölnlycke men de tre andra låter höghastighetstågen gå i en tunnel under södra Mölnlycke med en bibana in till Mölnlycke för de tåg som skall stanna där, på en bibehållen station som idag, möjligen utökad till tre spår.

På nätet skriver vidare HP att det 2026 efter utbyggnad av sträckan Mölnlycke – Bollebygd kan bli kvartstrafik med lokaltågen till flygplatsen, vilket också är fel. Kvartstrafik är inte möjlig förrän det även byggts ut dubbelspår mellan Almedal och Mölnlycke, eventuellt via Mölndal. Till en början blir det bara halvtimmestrafik! Kanske inte konstigt att det finns många politiker i landet som vill riva upp tanken att bygga Mölnlycke – Bollebygd redan innan de återstående etapperna Almedal – Mölnlycke och Bollebygd – Borås också är beslutade och finansierade!

Kommunen har tyvärr helt utgått från den hittills finansierade (men inte slutgiltigt beslutade!) delsträckan utan att ta hänsyn till möjliga alternativ. Man har t o m yttrat sig till Trafikverket redan i december, innan förra mötet med allmänheten! Är detta medborgardialog? Man ville inte ens på förra veckans möte ha en allmän frågestund, bara diskussion i smågrupper. Kommunen borde i stället först ha lyssnat på medborgarna och därefter kanske till Trafikverket kunnat förorda en tunnel under södra Mölnlycke men med bibanan också sänkt ca 4 meter vid stationen. Då hade man fått en klart mindre barriär genom centrum och sluppit en massa bullerproblem mm för snabbtågen. Men det har man inte gjort, man har inte ens planerat för det fall att Trafikverket de facto beslutar om tunnel under södra Mölnlycke!