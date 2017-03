Oroas över att bli utan lokal

Mölnlycke

Flera dagar i veckan är det full fart på boulebanorna i Mölnlycke fabriker. Hyreskontraktet är dock uppsagt och spelarna oroar sig för att snart stå utan banor.

– Det sociala är nästan det bästa med boule. Det vore väldigt tråkigt om vi inte kan spela, säger Ingemar Augustsson från PRO.



När Härryda-Posten besöker Landvetter Bouleklubbs lokaler i Mölnlycke fabriker på måndag förmiddag är det Veteranfyran som pågår.

Tre gånger under våren och tre gånger under hösten möts spelare från PRO, SPF Vintergäcken, Göteborgspolisens IF och Landvetter Boule­klubb under vänskapliga former.

Många av spelarna på plats oroar sig över vad som ska hända när de inte längre får vara kvar i Mölnlycke fabriker. Hyreskontraktet sades upp vid årsskiftet, men Wallen­stams byggplaner har blivit försenade och ingen vet när boulespelarna kommer tvingas flytta ut.

– Vi har en tävling, Äggcupen, med inbjudna spelare 17 april. Vi hoppas att vi får vara kvar till dess, säger

Ulla-Britt Olofsson i Land­vetter Bouleklubb.

Landvetter Bouleklubb har ett åttiotal medlemmar och träning tre dagar i veckan. Dessutom hyr PRO och SPF in sig några dagar i veckan så totalt är det över 150 aktiva boulespelare i Mölnlycke och Landvetter.

För många av de äldre är boulen ett sätt att komma

hemifrån och träffa andra.

– Vi har spelare här som är över 90 år, säger Ingemar Augustsson.

Sune Blad, Landvetter BC, spelar dock boule för tävlings­momentets skull.

– Och så är det skoj att komma ut och spela mot

andra lag. Till sommaren är det SM i Vetlanda. Förut spelade jag bowling men när de lade ner hallen i Mölnlycke gick jag över till boule.

Han tycker att det är viktigt att klubben har en hall för att kunna arrangera tävlingar. Det är så de kan få in pengar till verksamheten.

Även klubbens utebanor i Önneröd har drabbats av byggnationer. Först var det ett förskolebygge, sedan den nya skyttehallen som var större än beräknat och därför krockade med boulebanorna.

Fritidschef Maria Lind ser ingen anledning till oro för boulespelarna. I väntan på att de ordinarie utebanorna i Önneröd blir klara kommer kommunen ställa iordning en annan grusplan.

Hon tror att också att banorna i Mölnlycke fabriker kommer att kunna vara kvar fram till sommaren, men kommunen håller ändå på att jaga alternativa lokaler.

– Vi har hittat en lokal på Hönekullavägen. Den är så pass stor att vi tänkte boule­klubben och skateboard­åkarna kunde dela på den, men ingen av dem tycker att det räcker. Det är ju ingen bra utgångspunkt så vi letar

vidare och tror att vi kommer att hitta någon annan lokal som passar deras behov,

säger Maria Lind.

Leif Allvin, ordförande i Landvetter Bouleklubb, känner sig inte nöjd med förslaget på Hönekullavägen.

– Det kommer vi säga nej till. Vi behöver ha minst åtta banor men där får vi bara plats med hälften, säger han.

I stället önskar han att kommunen hjälper till att bygga en helt ny boulehall.

– Vi vill ha en helt ny lokal i samband med utebanor. Vi vill ju ha lite stil på det. I Ulricehamn har de en hall som vi är väldigt avundsjuka på, där har kommunen satsat, säger han.

Frågan om att bygga en helt ny boulehall hänvisar Maria Lind till politikerna.

– En sådan hall som de vill ha kostar tio miljoner och det finns inga pengar i budgeten avsatta till det. Det är helt och hållet en politisk fråga om de vill lägga pengar på en boulehall, säger hon.

I dag ska Maria Lind träffa Landvetter Bouleklubb för att försöka hitta en passande lösning. Hon har då också bjudit in kommunalråden Per Vorberg (M) och Mats Werner (S) för att klubben ska kunna framföra sin önskemål om en ny hall direkt till dem.