Politiker – stor mun och inga öron?

Debatt

I november 2016 var det kommundelsdialog i Hindås. Då fick politikerna veta det som de inte visste förut, nämligen att det finns ett kompakt motstånd bland Hindåsborna mot den planerade exploateringen av Roskullen.



Det är en av Hindåsbornas viktigaste frågor, att behålla och utveckla den vackra parken på Roskullen istället för att bygga sönder den. De andra viktiga frågorna är Stationshuset och Bocköhalvön.

För ett tag sedan bjöd politikerna in till en ny kommundelsdialog i Hindås, att äga rum den 3 maj. Av den anledningen skrev jag den 10 februari ett mail till Per Vorberg (M), Siw Hallbert (S) och Eva Rydén (C), vilka samtliga var med på kommundelsdialogen i november. Jag ställde frågan vad som hänt i ärendet Roskullen sedan mötet i november och hur de tänker när det gäller Roskullens framtid.

Drygt två veckor senare fick jag ett ”goddag yxskaft”-svar från Siw Hallbert där hon inte svarar på min allra viktigaste fråga, nämligen hur politikerna nu tänker om Roskullens framtid. Övriga två politiker, Eva Rydén och Per Vorberg, har ännu, efter 4 ½ vecka, inte hunnit besvarar mitt mail! Mycket att göra förstår jag!

Vår överklagan av politikernas beslut om att bygga sönder Roskullen och för all framtid beröva Hindåsborna en fantastisk oas mitt i byn, har ännu inte avgjorts i Mark- och miljödomstolen. För att ge politiken tid att reflektera och förstå vad Hindåsborna vill, och därmed kunna göra helt om i detta ärende, så kommer vi om nödvändigt att överklaga även till Mark- och miljööverdomstolen.

Jag hoppas att många kommer till kommundelsdialogen i Hindås den 3 maj. Jag ser fram emot detta möte där Per Vorberg med sina politikerkollegor ska förklara hur de tänker om Roskullen och på vilket sätt de påverkats av det mycket tydliga budskap de fick i november 2016. Jag hoppas att mötet i november inte bara var ett spel för galleriet och jag hoppas att de inte kallar till en ny kommundelsdialog bara för att prata, låtsas lyssna och sedan driva sin egen agenda.

KENT-INGE OHLSSON