Härryda IF tror på en jämn serie

Fotboll

Härryda IF spelade oavgjort mot FC Fiskebäck i seriepremiären i division 5.

– Vi spelar ju i en högre division och det syntes att det var lite premiärnerver, säger tränaren Johan Jidegren.



Härryda IF fick inte riktigt igång sitt spel i början av matchen. Efter en kvart nickade en Fiskebäcksspelare in ledningsmålet på hörna. Samtidigt släppte nervositeten i Härryda IF som tog över mer och mer av spelet.

Bako kvitterade

En kvart in i andra halvlek kom kvitteringen. Marcus Austad slog en passning till David Johansson som löpte sig fri och passade in till Bako Löfgren som kunde lägga in bollen i öppet mål.

Blev trötta

Härryda IF gick sedan för ett ledningsmål, men orkade inte halvleken ut och matchen slutade 1–1.

– Vi tröttnade sista 10-15 minuterna, men i 60 minuter gjorde vi en bra match, säger Johan Jidegren.

Framför allt gjorde laget en stark försvarsinsats. Framåt saknade laget några spelare som kan bidra till att spetsa till anfallsspelet framöver.

Tillbaka i femman

Efter några år i division 6 är Härryda IF nu tillbaka i femman. Johan Jidegren tror att laget ska kunna hänga med på den över halvan.

– Jag tror att serien kommer att bli ruskigt jämn. Om allt klaffar och vi har en hög närvaro kan vi vara med på över halvan och ännu bättre, men har vi dålig närvaro kan vi lika gärna åka ur. Det är mycket upp till vad spelarna själva vill.

Truppen är i stort sett den samma som i fjol, men några spelare har tillkommit. Bako Löfgren kom från Landvetter IS i höstas och sedan dess har Jimmy Andersson, Marcus Enmark och Pontus Holmberg tillkommit. Enmark är tillbaka efter en säsong i St Jacob medan de andra spelat i Landvetter IS.

Möter Näset hemma

På fredag har Härryda IF hemmapremiär mot Näsets SK som Johan Jidegren tippar kommer att vara ett av topplagen i år.

– De kom tvåa i fjol och fick kvala.

Han tippar även Finlandia/Pallo AIF, Futsal Club Linné och Balltorps FF som potentiella topplag.