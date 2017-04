Storband möter gospel i Mölnlycke

Musik

När prins Carl-Philip sa ja till Sofia sjöng Samuel Ljungblahd på bröllopet.

På lördag kommer soulsångaren till Råda rum för en konsert med Mölnlycke storband och Rådakören Loud’n proud.



Idén om att förankra sig mer lokalt har funnits länge i Mölnlycke storband. Samtidigt dök tanken om att göra något ihop med Samuel Ljungblahd upp.

– Vi tänkte att det vore kul att fråga Loud’n proud om de ville göra något ihop med oss och

Samuel, säger Mats Eklund, trumpetare och ordförande i Mölnlycke storband, och tillägger att körens hemvist Råda rum dessutom är tillräckligt stor för att rymma en riktigt maffig konsert.

Musikaliskt gränsland

Sagt och gjort. Orkestern kontaktade både soul- och gospelstjärnan och den lokala gospelkören och fick napp från båda.

Loud’n prouds körledare Kristian Hvitfeldt gillar idén.

– Det blir roligt, det är ett spännande projekt. Samuels hemvist är gospeln och soulen men han har också gjort ett stort projekt med storband. Det här blir ett gränsland mellan storbandsjazz och gospel och det känns helt rätt att agera lokalt tillsammans med storbandet, säger han.

Egna låtar

Konserten kommer nästan helt att bestå av Samuel Ljungblahds egna kompositioner, arrangerade för storband. Dessutom blir det några klassiker som Carole Kings You got a friend och Jessy Dixons You bring the sun out.

– Det blir en blandning av smäktande ballader och gospel där det bjuds på världens fest. Det är glad och varm musik som kommer att svänga järnet. Förhoppningsvis kan folk sjunga med också, säger Mats Eklund.

Utforskar nya stilar

För storbandet innebär konserten en helt annan typ av musik än de brukar spela. Vanligtvis går det åt swing och jazz, nu blir det mer pop, rock och gospel.

– Vi gillar att utforska nya

stilar och bredda vår kompetens, säger Mats och berättar att de heller aldrig spelat med en kör förut.

Att köra ballader med storband tror han blir en speciell upplevelse för publiken.

– Det kan skapa stor dynamik och förstärka de starka partierna, funderar han.

Ovanlig blandning

Kristian Hvitfeldt ser fram emot en energisk och rätt ovanlig konsert.

– Det är inte supervanligt att blanda en gospelkör och ett storband. Och Samuel är en fantastisk sångare, det ser jag fram emot.