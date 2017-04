Team Surprise på väg mot VM-formen

Synkro

Efter en träningsvecka i Colorado Springs, USA, börjar VM-formen infinna sig för Team Surprise.

På fredag drar mästerskapet igång.



– Det har hänt mycket den här veckan. Det ser riktigt bra ut, säger tränaren Andrea Dohány.

Innan avfärden till USA lät Andrea Dohány betydligt mer bekymrad. Den här säsongen har laget slagit nytt rekord i antal skadade och sjuka åkare, bland annat fick Surprise ställa in sin medverkan i hemmatävlingen Leon Lurje trophy, och träningen har blivit lidande.

Stora framsteg

När HP nådde Andrea i måndags var hon nöjd med framstegen som laget gjort på plats i Colorado.

– Vi har tränat i en vecka och det har gått riktigt bra. Vi står precis framför hotellet som vi ska flytta till och bo på under tävlingarna, säger hon.

Åkarna är friska med undan-

tag för Gabriella Josefsson som fått besöka sjukhuset och fått pencillin.

– Nu hoppas vi att det hjälper, säger Andrea.

Gick på bio

Under måndagen hade laget ledigt och unnade sig att gå på bio och gå ut och äta. Under tisdagen skulle de ha ett träningspass och under onsdagen drar den officiella träningen igång med två pass om dagen fram till tävlingen.

På fredag drar VM igång med det korta programmet och på lördag är det dags för det långa programmet.

– Målet är att bli bäst men det viktigaste är att vi åker bättre än vi har gjort på träning, säger Andrea Dohány.