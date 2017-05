Få medborgarförslag genomförs

Härryda kommun

Exempel på medborgarförslag som kommit in:

* Hundrastgård i Rävlanda

* Övergångsställe vid Allén i Mölnlycke

* Anläggning av fyra lyktstolpar i Nysäter

* Göra naturreservat av Wendelsbergsparken

* Medborgarförslag om bulleråtgärder

* Gratis busskort till förtidspensionärer

* Ingen luftledning genom Tahult

* Simhall i privat regi

* Slopa betyg i grundskolan

* Öppna biblioteken på söndagar

* Simhall i Mölnlycke

* Motionsslinga i Gallhålan

Sedan Härryda kommun införde medborgarförslag i maj 2012 har 135 förslag kommit in.

Bara två av dem har klubbats igenom.



Av alla förslag som kommit in har 51 avslagits, 48 höll redan på att ses över eller hade införts i kommunens verksamhet sedan tidigare, 34 är så nya att de fortfarande är under behandling och två har gått igenom.

Båda de sistnämnda klubbades igenom förra året. Det ena förslaget handlar om att införa må bra- kort, där kommuninvånare som tränat minst 30 minuter kan fylla i ett kort och delta i utlottningen av priser, som ett sätt att locka fler att hålla sig aktiva. Det andra fokuserar på att fler blomsterlökar borde planteras i Rävlanda.

Inte tänkt färdigt

Att inte fler förslag gått igenom ser kommunalrådet Per Vorberg (M) delvis som ett resultat av att det inte tänkts färdigt kring strukturen innan medborgarförslagen infördes.

– Vi har infört dem i all välvilja men inte sett till hur de ska kunna genomföras. Var finns budgetpengar för att säga ja? Vi har inte en pott för medborgarförslag. Jag ser det som nästa del i arbetet: om vi fortsätter med medborgarförslag så måste vi avsätta pengar för dem.

Svårt bestämma budget

Oppositionsrådet Mats Werner (S) tror inte på den varianten. Förslagen sträcker sig från att plantera vårlökar till att bygga en simhall och han menar att det är omöjligt att bestämma hur stor budget som i så fall borde vikas åt att genomföra medborgarförslag.

– Kommunstyrelsen har en pott på tio miljoner. Är det akut kan majoriteten använda den. Om det inte är så bråttom kan bra medborgarförslag komma med i partiers budgetförslag nästa gång, säger han.

Mats Werner påpekar att det inte finns någon pott avsatt för den politiska oppositionens motioner heller.

– Många av de frågor som lyfts fram har också diskuterats länge inom politiken, men antingen har vi varit oense mellan partierna eller också har det inte funnits pengar att genomföra det, säger han och fortsätter.

– Det blir konstigt om det är lättare att påverka politiskt om man inte sitter som vald politiker än om man gör det.

I år har 16 medborgarförslag kommit in. Tolv av dem handlar om att förvandla Wendelsbergsparken i Mölnlycke till ett naturreservat. Förra året kom elva ärenden in om samma sak. Att många personer skickar in exakt samma kopierade skrivelse tror inte Per Vorberg kommer att göra det mer troligt att förslaget går igenom.

– Det kanske påverkar någon politiker men för mig är det inte viktigt hur många som tycker något utan om det är en bra idé eller inte, säger han.

Tar resurser att administrera

I stället tycker han att det vore bättre att de som trycker på för ett naturreservat går ihop och bokar in ett möte med politikerna så att båda parter får en bättre bild av situationen. Som det är nu hade det räckt att en eller ett par skickade in det uppkopierade förslaget, tycker han.

– Varje ärende är det någon som ska administrera och besvara, säger han och menar att det tar resurser.

Trots att få ärenden gått igenom ser Per Vorberg det som viktigt att de skickats in. Förslagen utreds och politikerna läser dem alla och funderar över dem. Mats Werner är inne på samma sak.

– Medborgarförslagen ger en positiv impuls, vi ser vad som är viktigt för medborgarna och kan ta med det vi tror på i vårt nästa budgetförslag. Om inte folk blir alltför besvikna på att det tar lång tid hoppas jag de fortsätter skriva, det är en bra kanal för att få kontakt med medborgarna, säger han.

I går kväll, efter HP’s pressläggning, fattade kommunstyrelsen beslut om

elva av de medborgarförslag som varit under behandling.

Tio av dem handlade om att göra Wendelsbergsparken till naturreservat och förvaltningens förslag till politikerna var att de skulle avslås.

Det elfte förslaget handlade om att sätta upp fyra begagnade lyktstolpar vid en populär plats för fritidsaktiviteter och pulkaåkning i Nysäter i Mölnlycke. Där var förvaltningens rekommendation att utreda frågan vidare.

Exempel på medborgarförslag som kommit in:

* Hundrastgård i Rävlanda

* Övergångsställe vid Allén i Mölnlycke

* Anläggning av fyra lyktstolpar i Nysäter

* Göra naturreservat av Wendelsbergsparken

* Medborgarförslag om bulleråtgärder

* Gratis busskort till förtidspensionärer

* Ingen luftledning genom Tahult

* Simhall i privat regi

* Slopa betyg i grundskolan

* Öppna biblioteken på söndagar

* Simhall i Mölnlycke

* Motionsslinga i Gallhålan