Härryda-klubbarna samlar in pengar för ungas idrottande

Pixbo Tennis, Pixbo Innebandy, Chalmers Golfklubb och Mölnlycke IF har gått samman för att förbättra unga människors förutsättningar för att idrotta – nu är första eventet avslutat och insamlingen gick över förväntan.



Det var så sent som i vintras som de fyra Härrydaklubbarna, Pixbo TK, Pixbo Wallenstam, Chalmers GK och Mölnlycke IF bestämde sig för att sluta upp i ett samarbete. Visionen bakom detta samarbete är att samla in pengar till idrottsföreningarna och skolorna i kommunen för att de ska kunna göra förutsättningarna bättre för unga att utöva idrott.

– Det här är ett nytt projekt. Vi är olika föreningar, men vi ska samarbeta och inte konkurrera. Vi ser att i samhället finns det en stor motståndare och det är stillasittandet, säger Jon Läbom, Pixbo TK:s klubbchef.

Under förra torsdagen anordnades projektets första evenemang. Klubbarna bjöd in till en sponsorgolf där hela 14 olika företag representerades.

– Det är vi jättenöjda med, säger Jon Läbom.

Pengarna som samlades in under sponsorgolfen kommer till hälften att gå till före-

ningarnas ungdomar och den andra hälften kommer att gå till skolorna.

– Det är för att de ska kunna köpa in idrottsmaterial. Vi kommer givetvis stämma av vad de behöver, men det kan ju vara allt från fotbollar till innebandyklubbor, säger Läbom.