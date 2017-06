Röstade nej till boendet i Tahult

Landvetter

Planerna på ett boende i Tahult för ensamkommande flyktingungdomar ser ut att stoppas och de moduler som köpts in till ensamkommande flyktingbarn ska säljas.

Anledningen är minskade flyktingströmmar till Sverige och att behoven förändrats rejält.



Spaden var tänkt att sättas i Tahults jord i juli i år och på kommunstyrelsens möte i måndags skulle en entreprenör utses.

Nu ser det i stället ut som att det planerade boendet för ensamkommande flyktingbarn inte blir av över huvud taget.

– Antalet ensamkommande barn har minskat drastiskt, plus att de som redan kommit blir äldre. Då minskar vårt behov av att bygga i Tahult, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Upphäver beslutet

I måndags bestämde kommunstyrelsen att de ska föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet att bygga boendet. Det slutgiltiga beslutet fattas i fullmäktige i juni.

Under måndagens möte bestämdes också att de omdiskuterade bostadsmoduler som kommunens tjänstemän köpt in då flyktingströmmarna var som störst genast ska säljas. Ett alternativ som före-

slogs var att använda dem som temporärt stödboende för ensamkommande unga och därefter sälja eller behålla dem. Stödboendet skulle i så fall användas tills det permanenta stödboendet på Orrekullen står klart under hösten 2018. Det skulle betyda att ett tiotal ungdomar kunde lämna de HVB-hem de bor på i dag och flytta till modulerna, som föreslogs placeras i Björröds industriområde.

S vill ha stödboende

Per Vorberg berättar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet var för förslaget om att använda modulerna till stödboende. Det röstades dock ned av majoriteten som bland annat menade att det blir för många flyttar för ungdomarna.

Färre kommer hit

Att antalet flyktingar minskar beror inte på att behovet i världen förändrats så drastiskt på ett par år. År 2015 kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Sedan infördes hårdare regler på både EU-nivå och nationellt som gör det betydligt svårare för asylsökande att ta sig till Sverige. Förra året kom 2 100 nya ensamkommande barn till landet. I år ser det ut att kunna bli något fler. Migrationsverket ser det som troligt att antalet hamnar runt 2 400 ensamkommande, även om den verkliga siffran är så beroende av vad som händer med regler och lagstiftning inom EU, Sverige

och de andra europeiska länderna att det är omöjlig att säga säkert.

– Det är svårt att planera för hur många ensamkommande barn som kommer, det beror på så många faktorer. Kommunerna behöver ha beredskap för att det kan komma fler barn än nu, men det ser i dagsläget inte ut att bli som 2015, säger Sophia

Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket.