Skapar ett liv av konst

Bild: Anna Mattisson Väljer. Den utställning som visas på galleri Backlund just nu är den första som Ida fått curera. Hon har funderat över en röd tråd, kontaktat konstnärer och valt ut verk. Som skulpturerna av flyktingar som bär ett hjärta på huvudet, en dröm på axeln och ett hus under armen.

Profilen

– Jag tänker att jag ska börja tvätta fönstren en gång i veckan. Det är så lätt för folk att börja prata med en då, säger Ida Gudmundsson och hoppas att det ska få fler att våga sig in i galleriet där hon jobbar.

Kanske inte så mycket för att de ska köpa något som för att de ska få en upplevelse.

För Ida är konst reflektioner över allt som finns och någonsin har funnits.



Det är onsdag morgon och galleri Backlund har stängt. Flanerande göteborgare stannar ändå till och kikar in.

I fönstret hänger decimeterstora luftakrobater och inne i lokalen vandrar skulpturer av flyktingar; en som bär ett hus under armen, en som balanserar ett hjärta på huvudet. Disiga, drömskt dramatiska landskap hänger längs väggarna. Allt är stilla. Eller nej! Genom en välvd dörr kommer galleri-

assistenten in i rummet. Det är hon som curerat just den här utställningen och bestämt vilka konstnärer och verk som ska vara med, som skapat en röd tråd av uttryck och stilar. Hon har sökt efter konst som skapar en känsla av eftertänksamhet, något hoppfullt som en vår, något annalkande vackert och kraftfullt. Så beskriver hon det själv om någon plingar in genom dörren eller möter henne på gatan och frågar.

Djup och passion

Börjar de prata konst i allmänhet med henne kan de få ett ännu djupare och mer passionerat samtal. Konst speglar tillvarons alla olika delar, menar Ida Gudmundsson, född och uppvuxen i Eskilsby. Det handlar om filosofi, religion, känslor och politik.

– Hela människans förståelse av livet och samhället syns i konsten. Åh, det är så kul!

Just nu jobbar Ida med konst på nästan alla nivåer samtidigt. Förutom galleriet är hon timanställd som konstpedagog på Göteborgs konstmuseum. Dessutom målar, skulpterar och syr hon själv och driver eget företag där hon föreläser om allt ifrån djur i konsten till porträtt-

måleri genom historien.

Rymdvärldar i lera

Konstintresset har funnits där sedan hon var liten. Hon lärde sig rita och måla av en av pappas kompisar och skapade hela rymdvärldar av cernitlera. Som sjuåring

curerade hon sin första utställning i hemmets gamla stall, med egenhändigt insamlade föremål.

– Jag samlade på olika sorters djurbajs och hade utställningar, minns hon och berättar samtidigt att det bara var föräldrarna som fick se dem.

Utställningen kändes helt enkelt aldrig tillräckligt komplett för att allmänheten skulle få gå på hennes vernissage.

Trots att konsten kom in i livet tidigt är det ingen spikrak väg hon vandrat. Som tonåring ville hon satsa på musiken och bli artist. Efter ett halvår på gymnasiets

musiklinje bytte hon dock bort den idén mot samhällsvetenskap, att spela fiol på gatorna på fritiden och att hålla musik- och bildlektioner på Eskilsbyskolan.

Vill göra något viktigt

På universitetet har hon pendlat mellan att läsa konsthistoria och att plugga kulturstudier där det gick att fokusera på gentrifiering och andra samhällsfenomen.

– Jag har nog alltid velat göra något som är viktigt för människor. Jag har skämts över att jag också velat göra något så egoistiskt som att hålla på med konst. Det var först när jag började jobba på Konstmuseet som jag såg hur viktig konst kan vara, säger Ida och berättar hur hon upplevt hur konsten skapat samtal och fungerat som brygga mellan olika åldersgrupper och kulturer.

Helt ovetande om konstens betydelser var hon dock inte innan heller. Ida berättar hur hon började sina studier efter studenten med att dra till Grönland på fältstudier genom en folkhögskoleutbildning. Där deltog hon bland annat på en konferens med fokus på återlämnandet av historiska föremål som på olika sätt tagits eller stulits ifrån ursprungsbefolkningar runt om i världen.

– Då tror jag att jag förstod att ett föremål inte bara är ett föremål. Utifrån kan det ses som en liten grej som Europa stal för länge sedan, man kan tänka ”släpp det, du levde inte ens då, det spelar ingen roll.” Men det spelar roll. Saker är bärare, ett

föremål kan vara en länk till andra tider. I föremål finns allt som det varit med om kvar, säger hon.

Kittlande tanke

Sedan dess tänker hon på föremålens resa varje gång hon ser konst. Det handlar alltså inte bara om att ett konstverk speglar den tid, plats och omständighet där den skapats, utan också om vart den tagit vägen sedan dess. Genom århundraden kan ett föremål ha haft många olika kontexter och betydelser. Plus att före-

målet i sin tur påverkar århundraden av betraktare.

– Det är nästan kittlande att tänka på.

Insikten på Grönland gav henne också en förståelse för hur viktigt det är att låta olika berättelser och perspektiv få komma fram. Många röster hamnar lätt i skymundan, både historiskt sett och i dag, och det är viktigt att lyfta fram en bredd bland konstskaparna.

Att jobba med konst på så många olika sätt känns rejält lyxigt, tycker Ida. I galleriet och på konstmuseet går hon omkring bland tavlor och skulpturer och lär sig om andras skapande på arbetstid. Galleriet speglar hennes intresse för samtidskonst, museet ger konsthistorien.

Evigt samtal om konst

– Jag ville vara på en plats där jag kunde koppla upp mig på ett evigt samtal om konst, säger hon och menar att det både är givande att prata med konst-

närer, kollegor och besökare.

– Konst gör det möjligt att mötas. Det skapar en grogrund för samtal och

reflektioner. Kanske kan det uttrycka något som det inte går att sätta ord på, säger Ida.

Stark konstupplevelse

Ett exempel på när hon själv påverkats starkt av en konstupplevelse var då hon besökte Wanås skulpturpark i Skåne och hittade en ovanlig installation.

– Det var en inhägnad på 50 gånger 50 meter som ingen människa skulle få beträda någonsin mer. Där blev det svindlande. En del av poängen var att se vad som sker om människan inte får påverka. Men det väckte också tankar i mig om gränser, om det går att stänga människan ute, säger hon och menar att världen påverkas så mycket av människan att vi till och med förändrat marken och luften.

– Sedan skrev jag min mastersuppsats om det verket.

Konstintresset har också påverkat Idas perspektiv på sin egen existens. Det ger en ödmjukhet inför tiden, livet, historien och kunskapen,

berättar hon.

– Jag tror inte på en linjär utvecklingskurva där allt blir bättre och människorna klokare. Jag tror att vi i alla tider vänt och vridit på allt, det syns i konsten. För mig ger det mening att veta att andra människor i andra tider och platser också letat. Letandet är evigt, tidlöst. Det ger mening att kunna sätta in sitt liv i ett sammanhang.