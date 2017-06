Fy, Västtrafik!

Debatt

På onsdag 3 maj skulle jag till stan för att utföra ett fotouppdrag. Det bekvämaste hade naturligtvis varit att slänga hela utrustningen på flaket till min Chevrolet-pickup och dra in till stan. Snabbt insåg jag att det hade kostat en hel del mer än att ta bussen.

Eftersom jag är fysiskt stark packade jag utrustningen i en stor ryggsäck och en professionell fotoväska och hängde på mig alltihop. Stativet och reflexskärmarna tog jag över axeln. Med denna last stegade jag ombord på buss 620 kl. 0745 i Björröd. No problems. Men när jag skulle växla till Röd Express blev det gnäll. Chauffören släppte av passagerare genom mittdörren, sedan stängde han den igen.

När jag frågade varför han stängde den, fick jag ett torrt byråkratiskt svar att man bara släpper in i mitten inne i Göteborg. Här måste alla gå genom framdörren.

Jag sade att jag har två stora väskor plus stativet, och att det hade varit smidigt att gå in i mitten och lägga allt på golvet. “Det sitter ju en stämpelmaskin där”, sade jag också. Svaret blev bara: “du kan gå genom här”. Detta gjorde jag, dängande stativet i varenda stolpe, skrammel, skrammel, på vägen in i bussen.

Jag knockade antagligen några passagerare med kameraväskan och puffade nog omkull en och annan liten unge med ryggsäcken och skrämde troligen också slag på några oskyldiga hundar på min vandaliseringsvandring.

Usch och fy för sådana chaufförer!

Dr. Robert Svensson