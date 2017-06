Straffrysare när Landvetter gick vidare i Svenska cupen

Bild: LEIF LUNDVALL VÄRT ATT FIRA. Landvetters IS och Sverige på Nationaldagen.

Bild: LEIF LUNDVALL VÅGAR INTE TITTA. Nervös väntan under straffsparkarna.

Bild: LEIF LUNDVALL SISTA UTPOSTEN. Målvakten Martin Laanemets var säker både under själva matchen och under straffsparksläggningen.

Allmänt

När Erhan Kocak gick fram för att slå den sextonde straffen visste han att han kunde skjuta Landvetter IS vidare från första omgången av Svenska cupen.

– Jag bestämde mig väldigt sent för hur jag skulle skjuta. Så fick jag felträff men jag hade tur och bollen gick in mellan benen på målvakten, säger Erhan.



Detta var division 3-klubben Landvetter IS största match genom tiderna och den inleddes med nationalsång som sig bör på Nationaldagen. Motståndarna var division 1-laget Assyriska BK och aldrig förr har klubben mött ett så högt rankat lag i en så viktig match. Det var klart att det sjöngs och jublades när segern var klar.

Första halvlek var ganska händelsefattig, rent av lite småtråkig, från båda lagen. Den farligaste målchansen hade Joakim Olofsson när han löpte sig fri och sköt i stolpen.

I andra halvlek öppnade matchen upp sig och det var Landvetter och inte Assyriska som var det något bättre laget. Hemmalaget följde sin matchplan som innebar att ligga lågt, säkra defensiven och satsa på omställningar så fort tillfälle gavs.

– Vi har spelat för optimistiskt tidigare och släppt in för mycket mål i serien, säger Morgan Johansson som är en av lagets tränare.

Det var ändå Assyriska BK, som till sina högljudda supportrars glädje, kunde göra första målet. Ett resultat som, trots många chanser för främst Fredrik Forsman och Yasin Belouati, stod sig ända till det var tio minuter kvar av ordinarie matchtid.

Då revs mycket duktige Belouati bryskt ner i straffområdet och Fredrik Forsman chippade mycket kyligt in straffen. Matchens delikatess.

I andra förlängningskvarten hade båda lagen flera farliga lägen men 1–1 stod sig matchen ut och det hela fick avgöras på straffar.

Där hade det helgröna hemmalaget segern som i en liten ask och ledde med två mål efter att Wilhelm Ingves, Pedram Talebi och Daryosh Hematian klarat nervpressen och säkre Martin Laanemets gjort sitt i målet.

Men efter två straffmissar var det lika igen och straffarna gick vidare. Spänningen gick i det läget nästan att ta på och när Erhan Kocak satte den avgörande straffen släppte allt hos hemmaspelarna och det stora jublet bröt ut.

– Vi hade så många chanser i förlängningen så vi borde vunnit redan då men det var ändå skönt att få avgöra. Jag har väldigt stor respekt för alla killarnas insats i dag, säger Erhan Kocak.

Tränarna var naturligtvis väldigt nöjda med laget och matchen.

– Idag hade vi balans i laget och det var kul att se att killarna aldrig gav upp. Nu tar vi med oss detta positiva till seriespelet också, säger Morgan Johansson.

Det var ungefär tvåhundra personer som hade kommit till Landvetter IP för att se denna klubbens hittills största match. Tyvärr var det ingen extra satsning på arrangemanget och inte heller på marknadsföringen. Det var liksom inte dukat till fest på Nationaldagen.

– Det var en klar miss och väldigt synd. Det hela har ramlat mellan stolarna på något sätt. Vi måste ta upp det på nästa möte, säger både Morgan Johansson och en annan representant från styrelsen.

I nästa match i Svenska cupen kan det till och med bli allsvenskt motstånd för Landvetter IS. Detta om lottningen fäller väl ut.

– Det skulle vara roligt men helst önskar jag mig ett lag från något lägre division så att vi har chans att vinna och gå till Svenska cupens gruppspel, säger tränaren Peter Westlund.