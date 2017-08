Bissmark räddade Landvetter – på stopptid

Fotboll

Landvetter gick mot en ny, tung hemmaförlust – då stänkte André Bissmark in kvitteringen på övertid och räddade en ack så viktig poäng till LIS.



Landvetter har haft en tung vår den här säsongen och målsättningen var att börja sin resa upp från nästjumbo-placeringen redan i höstpremiären när laget gästades av nuvarande tabelltvåorna Virgo.

Inledningsvis såg det dock mörkt ut.

Landvetter hade mer eller mindre ingenting att komma med under den första halvleken. Hemmalaget hade inte alls någon fart i sitt spel och tappade bollen gång på gång på mitten, vilket till slut straffade sig då Virgo kunde gå till halvtid med en 1–0-ledning.

– Vi låg inte rätt i positionerna i den första halvleken, säger Landvetterspelaren André Bissmark.

Den andra halvleken fick däremot ett helt annat ansikte.

Landvetter fick i gång tempot i sitt spel och tog över mer och mer av tillställningen. Målchanserna saknades inte heller.

– Vi skapar tillräckligt för att vinna den här matchen, säger André Bissmark.

Hemmalaget coachades också aktivt och utnyttjade samtliga tre byten i den andra halvleken, samtidigt som man övergick från en fyrbackslinje till en trebackslinje.

Det skulle trots allt dröja enda till stopptid innan utdelningen kom. Hemmalaget fick en hörna och flyttade upp precis allt man hade in i staffområdet. Bollen slogs in och landade till slut hos André Bissmark som skickade in 1–1 och räddade en poäng till Landvetter.

– Det var bara att slå in den. Det var väldigt enkelt. Det känns rättvist att vi får 1–1 och de här ligger ju tvåa i serien så det är nog ett bra resultat för oss. Samtidigt kunde vi ha vunnit för vi skapar mycket i andra halvlek, säger Landvetters poängräddare.

I nästa omgång möter Landvetter, som fortfarande ligger näst sist i tabellen, serieledarna Hisingsbacka.