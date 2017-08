Fem Pixbospelare uttagna i landslaget

Pixbobloggen

Nu är landslagstrupperna uttagna till Finnkampen som spelas den 8-10 september.

Uttagna Pixbospelare?

Fem stycken.

Målvakten Sara Hjorting tillsammans med backtrion Ida Sundberg, Stephanie Boberg och Isabell Krantz kommer samtliga få representera blågult i Finnkampen på damsidan och för herrarna blev kaptenen Martin Östholm uttagen i truppen.

Här är hela trupperna till Finnkampen:

DAMERNA:

Målvakter

Sara Hjorting, Pixbo Wallenstam IBK

Emelie Frisk, IKSU

Amanda Hill, KAIS Mora IF

Sophia Lundmark, Endre IF

Utespelare

Iza Rydfjäll, IKSU

Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam IBK

Frida Norström, IKSU

Klara Molin, IK Sirius FBC

Isabell Krantz, Pixbo Wallenstam IBK

Stephanie Boberg, Pixbo Wallenstam IBK

Moa Tschöp, Täby FC IBK

Adina Augustsson, Karlstad IBF

Cornelia Fjellstedt, IKSU

Jessika Eriksson, Karlstad IBF

Alice Granstedt, IKSU

Anna Wijk, KAIS Mora IF

Amanda Delgado Johansson, IKSU

Johanna Hultgren, IKSU

Sofia Joelsson, IKSU

Jonna Sjöberg, Rönnby Västerås IBK

Ellen Rasmussen, Malmö FBC

Emelie Wibron, IKSU

Sara Steen, Endre IF

Anna Moberg, Endre IF

HERRARNA:

Målvakter:

Jonathan Edling (fd Paulsson), FC Helsingborg

Johan Rehn, IBF Falun

Utespelare:

Jonas Adriansson, IBF Falun

André Andersson, Växjö IBK

Rasmus Enström, IBF Falun

Rikard Eriksson, Mullsjö AIS

Alexander Galante Carlström, IBF Falun

Kim Ganevik, Mullsjö AIS

Tobias Gustafsson, Storvreta IBK

Kasper Hedlund, Mullsjö AIS

Thomas Holmgren, IBF Falun

Emil Johansson, IBF Falun

Markus Jonsson, Växjö IBK

Johannes Larsson, IBF Falun

Robin Nilsberth, Storvreta IBK

Kim Nilsson, FBC Kalmarsund

Ludwig Persson, Växjö IBK

Jimmie Pettersson, Storvreta IBK

Alexander Rudd, Storvreta IBK

Johan Samuelsson, Unihockey Tigers Langnau

Mattias Samuelsson, Storvreta IBK

Albin Sjögren, Storvreta IBK

Henrik Stenberg, Storvreta IBK

Rasmus Sundstedt, HC Rychenberg

Jonas Svahn, IBK Dalen

Johannes Wilhelmsson, Höllvikens IBF

Martin Östholm, Pixbo Wallenstam IBK