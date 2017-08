Herrarnas nyförvärv presenterade sig direkt

Pixbobloggen

Han blev klar för klubben under förra veckan – och matchhjälte i premiären av Czech Open.

Andreas Hörberg noterades för 60 poäng på 22 matcher under förra säsongen när han representerade Carlshamn i division 1. För bara dagar sedan blev 21-åringen klar för Pixbo Wallenstam och då inledde han också säsongens målskytte för laget.

Det stod 0–0 efter den första perioden i Pixbos möte med Panthers Otrokovice när nyförvärvet såg till att ändra på just den saken. Philip Bringestedt spelade fram Hörberg som efter ett försök att spela tillbaka till Bringefeldt fick tillbaka bollen i luften via en Panthersspelaren och på volley skickade 21-åringen in 1–0.

Bara två minuter senare var det dags igen.

Den här gången stod dock Hörberg för assisten när han spelade fram William Lindh som på direktskott hittade in med 2–0-målet.

Pixbo tog över mer och mer av matchen och vann till slut med 4–0 efter mål av Linus Andersson och värvningen från det egna juniorlaget, Tom Carlsson, hittat nätet.

Pixboherrarna spelar nästa match i Czech Open redan ikväll klockan 19.00.