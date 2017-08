Inför Czech Open – nytt spelsystem och nyförvärv

Pixbobloggen

Det har återigen blivit dags för Czech Open och Pixbo Wallenstam är på plats i vanlig ordning med både dam- och herrlaget. Redan idag går båda lagen in i matchandet när damerna ställs mot Unihockey Berner Oberland (Schweiz) klockan 13.00 och en timme senare är det dags för herrarnas entré i mötet med Hu-Fa Panthers Otrokovice (Tjeckien).

Det är som vi alla vet oerhört tidigt in på säsongen och som vanligt ska det aldrig dras för stora växlar av vad som sker dryga månaden innan SSL drar i gång, men visst tusan kommer Czech Open ändå ge en liten fingervisning om hur de båda Pixbolagen faktiskt står sig inför säsongen.

Jag var på plats under slutet av herrarnas och hela damernas träning i måndags. Det var herrlagets första träning med full trupp, vilket säger en hel del om hur lite de faktiskt hunnit spela ihop sig inför helgen. Speciellt med tanke på att man dessutom har en ny tränare i Jonas Eliasson. Jag tog ett snack med Eliasson efter träningen som också berättade att det kommer att bli en förändring i spelsystemet för herrarna och det är framför allt i försvarsspelet som man kommer sätta en betydligt hårdare press på sina motståndare. Får man den taktiken att fungera så tror jag, med den laguppställningen som herrarna besitter, att det kommer bli jobbigt att möta Pixbo i vinter. Däremot får vi nog räkna med att det kan vara lite virrigt inledningsvis.

Pixboherrarna tappade ju också ett av sina säkrare kort när det kommer till poängproduktionen under sommaren. Patrik Malmström har lämnat klubben för spel i allsvenskan och frågan är hur mycket det kommer att märkas under säsongen. Pixbos elitansvarige, Kalevi Pessi, har tidigare berättat för undertecknad att man letar en ersättare till Malmström, men om den ersättaren ansluter om tre veckor eller till nästa säsong är ännu oklart. Jonas Eliasson svarade följande på frågan hur mycket det betyder att Malmström försvunnit:

– Det betyder ingenting. Det är klart att han är en sniper som gör mycket poäng, men försvarsspelet som vi spelar kräver mycket aggressivitet och bra kondition och det är inte hans starka sida. Hans starka sida är att vara en sniper så jag hoppas att det inte ska märkas så mycket.

Det ska bli väldigt intressant att följa både herrarnas ”nya” försvarsspel, men också hur anfallsspelet ser ut redan nu i Tjeckien.

För damernas del har man fått behålla stora delar av fjolårets trupp, vilket såklart alltid är en bra sak. Per Tjusberg har anslutit som huvudtränare med Jesper Falk och Fredrik Larsson vid sin sida. När det kommer till spelsystemet så kommer inga större ändringar att göras enligt Tjusberg. Istället kommer man bygga vidare på det tidigare så framgångsrika försvarsspelet som damerna haft och ta det därifrån.

Damlaget har ju också fått en stor förstärkning inför säsong i den finska landslagsforwarden Alisa Pöllänen. 23-åringen har åkt med laget till Tjeckien, men hur mycket speltid det blir återstår att se då hon inte kunde vara med på lagets träning under måndagen på grund av skada. Detsamma gäller Laura Manninen som inte heller hon kunde träna i måndags. Klart är i alla fall att Pöllänen kommer bidra till Pixbos offensiv. Frågan är bara i vilken utsträckning. Personligen har jag en känsla av att Pöllänen är exakt vad Pixbos SSL-damer behöver.

Här kan ni läsa en intervju med Pixbos senaste tillskott.

Så här ser gruppindelningen ut under Czech Open.

Damerna:

Pixbo Wallenstam

Unihockey Berner Oberland (Schweiz)

Tunet IBK (Norge)

Tigers Jizni Mesto (Tjeckien)

Herrarna:

Pixbo Wallenstam

Tatran Stresovice (Tjeckien)

Hu-Fa Panthers Otrokovice (Tjeckien)

SV Wiler-Ersigen (Schweiz)

Hur det kommer gå för Pixbo i Prag? Bloggen kommer naturligtvis hålla er uppdaterade!