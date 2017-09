Landvetter firade sin dag

Bild: JENNY FÖRANDER ENGAGERADE. Clara Setterstig och Lova Olhede sköter den mekaniska tjuren för att samla in pengar till kyrkans ungdomar.

Landvetter

På Landvetterdagen hittade Härryda-Posten både loppisveteranen Britt Dovmyr och debutanten Leila Arjmand.

För barnen var det dock den mekaniska tjuren som var huvudattraktionen.



När Härryda-Posten tittar förbi har evenemanget just dragit igång och det är fortfarande ganska glest med folk. Mats Olsson som driver Sibyllarestaurangen på torget är en av arrangörerna. I väntan på att ungdomarna från kyrkan ska dyka upp får han hoppa in och ta betalt vid hoppborgen.

– Det är företagarna i Landvetter, föreningslivet och kyrkan som gör det här tillsammans. Vi vill ha lite aktiviteter och vara delaktiga i att utveckla Landvetter centrum, säger han.

Potential att utveckla

Han tycker att Landvetter centrum är helt okej som det är men har visioner om hur det skulle kunna förbättras. För egen del skulle han vilja flytta sin restaurang närmare rondellen och starta drive-in. Han tycker också att det skulle behövas ett nytt p-hus.

– Sedan skulle det ju vara roligt med lite fler affärer, till exempel ett Systembolag,

säger han.

Under tiden har Clara Setterstig och Lova Olhede tagit plats vid spakarna till den mekaniska tjuren. De är 17 år och engagerade i kyrkans ungdoms-

verksamhet. Pengarna som de tjänar in under dagen går till den verksamheten.

Lova tycker att det är mysigt att bo i Landvetter.

– Det är lugnt och stilla,

säger hon.

Clara som går på gymnasiet inne i stan hade gärna velat ha lite bättre kommunikationer.

– De flesta av mina kompisar bor inte i Landvetter, de bor till exempel i Hovås och Kullavik. Landvetter är inte så connectat.

Flyttat tillbaka

David Johansson besöker Landvetterdagen tillsammans med sin sambo Helena och barnen Emma, Annie och Frank. Yngstingen ligger snällt i barnvagnen medan döttrarna rusar mellan hoppborgen och den

mekaniska tjuren.

– Tjuren är roligast, man behöver kämpa på den, säger Emma, 9 år.

– Jag vill inte hoppa ner,

säger Annie, 3 år, och håller sig stolt fast på tjuren som Clara och Lova har dragit ner till lägsta hastigheten.

David är uppvuxen i Landvetter och har just återvänt med familjen.

– Området vi bor i är barnvänligt och här är nära till allt. Sedan hade man väl kunnat önska att det fanns lite fler restauranger där man kunde gå ut och ta en öl, säger han.

Sporras av forskning

Bland loppisförsäljarna hittar jag en veteran och en debutant. Britt Dovmyr, Landvetter, säljer prylar för att få in pengar till forskning om reumatism.

– För 39 år sedan var jag med och startade Härryda reumatikerförening. Jag har haft den här sjukdomen i 50 år. På den tiden fick man ta en magnecyl, sedan dess har det utvecklats en mängd biologiska läkemedel. Det sporrar oss att fortsätta samla in pengar till forskning. Hade jag fått reumatism i dag hade jag inte varit lika rädd som jag var för 50 år sedan, säger Britt.

Själv har hon tvingats till 40 operationer i händer och fötter men med dagens mediciner går det att bromsa sjukdomsförloppet.

Hon och Margareta Palmgren från Landvetter åker runt på olika loppisar och marknader i Västsverige och säljer kläder och diverse prylar som folk skänker. De skulle dock gärna få hjälp av några yngre förmågor.

– Det är roligt men det tar väldigt mycket tid att packa och sortera och det är tungt att bära, säger Britt.

Leila Arjmand från Öjersjö säljer begagnade barnkläder tilsammans med Mirjam Khosravi från Pixbo.

– Barnen växer och vi hade mycket grejer hemma.

Det här var den närmaste loppisen i dag så vi passade på. Det är första gången för oss så vi får se hur det går, säger Leila.