Oroliga grannar när Aspen vill öka

Hindås

Lantmännen Aspen AB vill öka tillverkningen av drivmedlet alkylatbensin i sin fabrik i Hindås.

Flera grannar till fabriken är nu oroliga över ökade risker för närmiljön.



– Jag vet att de uppfyller säkerhetskraven för tillverkningen men det stora problemet är transporten, säger Niklas Andrén, en av de boende i området.

Oro för djurlivet

Han berättar om sin oro över att tankbilarna med högexplosivt bränsle ska köra över järnvägsspåret till och från riksväg 40.

– Vad händer om tankbilen får stopp på spåret? Det blir en enorm explosion om tåget kommer. Och vid Aspen är det en 90 gradig kurva, bilen kan slira och välta. Då har vi en total

katastrof! Välter den på Dämmevägen rinner bränslet rakt ned i vattnet och slår ut flodmusslan, kräftorna och strömstaren,

säger Niklas Andrén.

”Hål i huvudet”

Han tycker att det känns obehagligt att ha fabriken inpå knuten över huvud

taget. När han fick reda på att Aspen vill öka sin produktion av alkylatbensin med 50 procent blev han rejält upprörd.

– Hindås är känt för sin fina luft och natur. För mig är det hål i huvudet att ha en sådan produktion här. Det är säkert bara en tidsfråga innan något händer, säger han.

Också andra grannar är oroliga. De funderar på vad som händer vid ett läckage, vid en brand eller om tankbilar råkar ut för olyckor strax utanför området.

Invallningar skyddar

Claes Alin, VD på Landmännen Aspen AB, förklarar att det finns invallningar på området, som ska stoppa bränslet från att

rinna ut om en slang skulle

läcka eller något annat skulle gå fel.

Dricksvattnet säkert

Att Aspen ligger nära Västra Nedsjön, som är på väg att bli vattentäkt, ska inte påverka det framtida dricksvattnet.

Sara Mälbrink, miljöskyddsinspektör på Härryda kommun, förklarar att vattnet ska tas uppströms från fabriken och inte kan påverkas av ett eventuellt läckage från själva anläggningen.

– Det skulle i så fall vara om Aspen exploderar och vattenverket skadas, men det är liten risk.

Brandövningar

Claes Alin berättar att de anställda i fabriken får

rejält med träning ihop med brandmyndigheten och om en brand inträffar kopplas räddningstjänsten från fyra stationer in. Det finns larm och detektorer som snabbt ska upptäcka både läckage och bränder och ett skumsläckarsystem på plats.

– Vi jobbar väldigt nära räddningstjänsten, har ett ständigt pågående arbete kring säkerheten och löpande inspektioner, säger Claes Alin.

Fler bilar

Lantmännen Aspen AB:s plan är att inom kort skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om att få utöka sin produktion av alkylatbensin med 50 procent.

Om det går igenom kommer antalet tankbilar till och från området att öka från 10 till 15 varje dygn under högsäsongen på sommarhalv-

året. En beräknas köra sent på kvällen, de övriga kör under kontorstid. Det finns inte något lager av bränsle på plats utan allt körs iväg direkt.

Egen halkbekämpning

Aspen har en egen traktor för att se till att vägen till fabriken är ordentligt snöröjd, sandad och grusad för att undvika halka. När det gäller säkerheten hos själva fordonen förklarar Claes Alin att de transpor-

törer som kör bränsle till och från fabriken måste uppfylla kraven och jobba utefter de säkerhetsförordningar som finns.

Utsläppsmässigt är det som kommer ut ur Aspens skorstenar mestadels kol-

dioxid och kolväte. Kolvätet ligger i dag på knappt ett ton per år, vilket är en bra bit under gränsen på sex ton.

Den som har synpunkter på Aspens planer kan kontakta företaget. När ansökan lämnats in går det också att säga sitt till Länsstyrelsen.