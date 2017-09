Rävlanda laddar för bred filmhöst

Film

September närmar sig och med det starten för höstens filmprogram i Rävlanda.

Filmklubben 21st Century Fox har laddat för fem prisade filmer med vitt skilda berättelser.



Höstens filmprogram i Rävlanda börjar den 29 september, med den prisade Same-

blod. Filmens huvudperson är 14-årige Elle Marja som går på en samisk internat-

skola och snart ska ta över som renskötare i familjen men drömmer om ett annat liv. Särskilt som hon utsätts för en hel del rasism för sitt ursprung. Hon bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk.

Prisad rulle

Sameblod har bland annat vunnit pris för bästa europeiska film och bästa unga regissör på filmfestivalen i Venedig, bästa nordiska film på Göteborgs filmfestival och juryns stora pris vid Seattles filmfestival.

En månad senare får filmklubbens besökare följa med in i byråkratins irrgångar. I filmen Jag, Daniel Blake

möter vi den 59-årige snicka-ren Daniel som blivit arbetslös på grund av sjukdom men är för frisk för att vara sjukskriven enligt myndigheterna. Tillsammans med en arbetslös, ensamstående mamma börjar han kämpa för sin rätt mot myndigheterna.

Ofrivilligt återvändande

Den 24 november flyttas fokus till den amerikanska filmen Machester by the sea. Lee Chandler tvingas oväntat ta över rollen som förmyndare åt en 16-åring när hans bror går bort. När han återvänder till sin gamla hemstad Manchester by the sea hinner det förflutna ikapp honom.

Boule och mamma

Årets sista film blir Jätten, som visas den 15 december. Där kretsar handlingen kring Rikard som är autistisk, har talsvårigheter och en missbildning. Han skildes från sin mor vid födseln men är säker på att han kan få henne tillbaka om han bara vinner de nordiska mästerskapen i boule. Till sin hjälp har han sin tränare Roland, tre guldklot och en 50 meter hög jätte.

Också Mölnlycke film-

studio drar igång i september. Deras program startar den 12 september och är fort-

farande inte helt spikat. Just nu ser det dock ut att innehålla Moonlight, Kungens val, The Salesman, The Handmaiden, Sameblod, Manchester by the sea, Agnus Dei samt Fröken Julie.