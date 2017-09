Dramatisk sista omgång för Mölnlyckelagen

Fotboll

En match återstår för vardera lagen. Båda ligger på samma poäng, men det är Mölnlycke/Sjövalla som just nu har tabellgreppet mot Mölnlycke IF tack vare två baljors bättre målskillnad.



Prestigen mellan Mölnlycke/Sjövalla och Mölnlycke IF är stor i division 4 och inför den sista omgången av säsongen kunde läget knappt varit jämnare.

Det var i torsdags som Mis hemmabesegrade IF Väster med 3–1 efter mål av Philip Hegmo, Oskar Kivilo och Petter Allansson.

När sedan Mölnlycke IF under helgen ställdes mot serieledarna och föll med knappa 3–2 (Marcus Vogel och Markus Landén målskyttar) står det nu klart att de båda lagen ligger på exakt samma poäng när en match återstår. Det är trots allt Mis som sitter i förarsätet och just nu har fjärdeplatsen i tabellen då laget har två måls bättre målskillnad än Mif.

I den sista omgången ställs Mölnlycke IF mot Öckerö och Mölnlycke/Sjövalla möter

tabelljumbon Ytterby.