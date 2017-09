Eriksson: ”Hade tagit samma beslut om och om igen”

Innebandy

Idol-resan avbröts tidigt trots att han aldrig åkte ut – för Härryda-Posten berättar nu Pixbobacken Anton Eriksson om musikintresset, saknaden och hyllningen till Mikael Harrysson och tankarna inför säsongen.



Det är nu mindre än två veckor kvar till Pixbo Wallenstams herrlag går in i SSL-

säsongen. För den 27-årige

backen Anton Eriksson, blir det hans andra säsong i klubben sedan flytten från Granlo som han tillbringade fyra säsonger i den svenska högstaligan med.

– Jag hade haft Per (Tjusberg, herrtränare förra

säsongen) i student-VM och även David Jansson (tidigare Pixbotränare) och jag tyckte att de var väldigt duktiga. Så jag hörde faktiskt av mig själv inför då förra säsongen, men då sa David att han eventuellt skulle till Schweiz så det blev att jag stannade kvar i Granlo ett år till, säger Anton Eriksson och fortsätter:

– När vi åkte ur med Granlo så kände jag att jag ville vara kvar i SSL. Jag hittade en utbildning här nere och jag var kanske mer intresserad av att komma till Pixbo än de var intresserade av mig. Men jag träffade Per (Tjusberg) och Landgren (Kristina Carestam) och då lyckades jag väl få dem intresserade också, säger Eriksson.

Vad tänker du nu inför den här säsongen?

– Speciellt såklart. Innebandymässigt har vi tappat mer spelare än vi kanske fått in och jag fick höra nyss att vi i någon tidning var tippade att åka ut. För mig får de gärna tippa det, jag tycker att det är ganska tråkigt att läsa om sådant. Jag kan garantera att vi inte kommer åka ut. Jag tror att Jonas (Eliasson) kommer vara väldigt viktig för oss. Jag trissas av att spela matcher som betyder något och Jonas får fram det där lilla extra som krävs ur spelarna, säger Eriksson.

Idoldeltagare

Trots hård träning och noggranna förberedelser är det ändå inte tack vare innebandyn som Anton Eriksson gjort sig mest känd under den här hösten. Pixbospelaren har nämligen varit med i Idol.

27-åringen har haft ett musikintresse sedan barnsben, men inledningsvis var det endast i pojkrummet som han spelade gitarr och sjöng. Någon publik ville han absolut inte ha.

När innebandykarriären sedan tog honom till Sundsvall träffade han en person vid namn Tomas Selin.

– Vi hade ungefär samma bakgrund och han frågade om jag ville komma och lira lite med honom någon kväll. Jag var lite skeptisk först, men tänkte att jag kanske får ta och bjuda till eftersom jag inte kände någon när jag flyttade dit.

Eriksson och Selin blev lite av en duo och från att de bara spelat i pojkrummet gick det till att kompisar fick börja lyssna och därefter blev det även spelningar på dop och liknande.

Röstcoachning

Pixbospelaren kom även i kontakt med röstcoachen

Susanne Bäcklin, som numera är röstcoach i idol.

– Hon hade fått höra att jag spelade och sjöng litegrann och kontaktade mig. Jag berättade att jag tyckte att det var jobbigt att spela och sjunga inför folk, men hon tog ändå in mig och gav mig sånglektioner. Hon tyckte att jag var duktig och hjälpte mig även med att våga stå på en scen inför publik, säger

Eriksson.

Han skulle sökt till Idol

redan det året, samma år som fotbollsspelaren Kevin Walker till slut vann hela tävlingen, men kände sig helt enkelt inte redo.

Det här året tog han trots allt steget. Efter att Bäcklin hört av sig på vårkanterna och försökt locka in Eriksson till Idol bestämde han sig nu för att äntligen köra. Med sin gitarr i handen klev han in till juryn och framförde Damien Rice låt ”Cannonball”.

– När man kom dit var man ganska nervös och det var mycket TV-kameror och så där, men jag var en av de sista som kom in. När jag klev in hade jag väntat i tio timmar och det går liksom inte att sitta och vara nervös i tio timmar. Så när jag väl kom in till juryn hade det mesta släppt.

Avancerade

Anton Eriksson gjorde succé. Idoljuryn skickade

honom vidare till slutaudition i Stockholm efter en ordentlig hyllning.

Någon slutaudition i Stockholm skulle det dock inte bli för 27-åringen.

Kort inpå nästa steg i tävlingen hände det som inte fick hända. Anton Erikssons lagkamrat i Pixbo Wallenstam, Mikael Harrysson, avled

under en klubbträning.

– När vi förlorade ”Harry”… det är svårt att föreställa sig vad som händer. Jag hade aldrig reflekterat över att något sådant skulle påverka mig så hårt. Jag var inte sugen på någonting. Jag var hemma från jobbet och mycket började snurra i huvudet. Varför spelar jag innebandy? Varför bor jag här? Varför är jag inte närmare min familj? Att då ta slutaudition någon vecka efter det kändes tufft och sedan när jag fick veta att begravningen skulle vara

under slutaudition så ringde jag Susanne och sa att det finns inte någonting i världen som kan få mig att missa den, säger Eriksson och fortsätter:

– De förstod mig och så blev det. Det var solklart och det är fortfarande lika

solklart. Jag har inte en

enda gång tänkt hur det skulle blivit om jag ändå hade åkt. Jag hade tagit samma beslut om och om igen.

55:an på tröjan

Nu har Pixbo Wallenstam beslutat att representationslagen ska bära en symbol under sin klubblogga på matchtröjorna. Symbolen är ett hjärta med nummer 55 i, som var det numret som

Mikael Harrysson hade på sin matchtröja. Innan dess hade dessutom Anton Eriksson

tatuerat in sin lagkamrats tröjnummer på sin vänstra arm.

– Jag vet att det började pratas om det tidigt att vi skulle ha någonting på tröjorna. Det är en självklarhet att ingen annan ska ha hans siffra och han kommer ha en ny matchtröja som ska hänga på hans plats inför alla matcher. Hans krok är kvar. Det tror jag alla tycker är viktigt att det får vara så. Vi hade önskat att vi inte hade behövt ha 55:an under Pixbologgan, men nu när det är så här, så är det en självklarhet, säger Anton Eriksson.