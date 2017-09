Flera inbrott anmälda

HÄRRYDA KOMMUN

Flera inbrott har inträffat i kommunen de senaste dagarna. I lördags upptäckte boende i Rävlanda att någon brutit sig in i deras villa. Tjuvarna tog sig in genom ett källarfönster. Det är oklart vad som stals.

I söndags upptäckte boende i Mölnlycke att någon försökt bryta sig in i deras bostad genom ett fönster. Dock utan att lyckas. I måndags upptäcktes att en annan bostad i Mölnlycke drabbats av inbrott. Där hade tjuvarna tagit sig in via ett fönster och ställt till med stor oreda i bostaden.

Vidare ska en trimmer ha stulits ur ett förråd i Mölnlycke. Detta skedda någon gång mellan torsdag och söndag.