Inbrott på Ica i Landvetter

LANDVETTER

Ica Kvantum i Landvetter drabbades under natten till fredag av inbrott. Vid halv fyra tog sig enligt polisen tre maskerade män in i butiken genom att krossa en ruta. Väl inne tog man sig in i förbutiken med hjälp av en vinkelslip. Stulits. En stund innan inbrottet såg en väktare en svart skåpbil i området.

Tidigare under natten drabbades en godisbutik i Kungälv av ett liknande inbrott. Där sågs fyra mörkklädda personer lämna platsen i en bil. Polisen misstänker att det kan vara samma gärningsmän som ligger bakom de två händelserna.