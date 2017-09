Mållöst när tabellfyrorna gästade Mis

Fotboll

Nej, det blev inte en enda fullträff i Mölnlycke/Sjövallas hemmamöte med tabellfyrorna Öckerö IF.

Mis började säsongen riktigt starkt, men har haft en lite tyngre period på slutet och det är framför allt i offensiven som det gett uttryck. Laget har nämligen bara noterats för två mål på sina fem senaste matcher.

Tabelläget ser trots det relativt stabilt ut för Mölnlycke/Sjövalla som ligger på en åttondeplats i tabellen. Just nu är det sju poäng ned till Mölndal som är första laget under strecket och sedan sex poäng IF Väster som är första laget ovanför. Däremot har Mölndal en match mindre spelad och Väster två matcher mindre spelade än Mölnlycke/Sjövalla.

Nästa match för Mis spelas om exakt en vecka på bortaplan mot Eriksberg.