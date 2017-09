Nedgånget på Rävlandas ”paradgata”

Debatt

Detta möter man på Rävlandas ”paradgata”:

Skylten som det står Rävlanda centrum på är rutten, takets tegelpannor har ramlat ner. Flera delar av staketet ligger nere som ska hindra att man tar sig in på järnvägsspåret, högt ovårdat buskage skymmer sikten. Återvinningsstationen är under all kritik, där anvisningsskyltar saknas, trasiga och rostiga kärl ser väldigt ovårdade ut. Stationen borde ha lämnats till återvinning för 8-10 år sedan. Längre ner mot vattenverket där naturstigen börjar, ligger stora högar med asfalt och dylikt.

Dessa olägenheter påpekade jag på kommundels­dialog hösten 2016, inget har hänt. Samtidigt säger politikerna att ”hela Härryda ska leva”. Besökarna frågar om detta är en avfolkningsbygd, de enda som kan ändra på detta intryck är ni politiker. Jag efterlyser mer handling och mindre snack!

Evert Eklind