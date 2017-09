Överkörningen – Lis tog ny storseger

Fotboll

Storformen håller i sig för Landvetter IS – efter slakten på bortaplan är nu laget ”äntligen” ovanför bottenstrecket.



Efter Svenska cupen-

mötet med IFK Göteborg har Landvetter IS gått som tåget i divison 3. Under fredagskvällen tog laget sin fjärde raka seger och det gjorde man dessutom med besked. Lis vann bortamötet mot Kongahälla med hela 6–0 och har nu under sina fyra senaste matcher tolv poäng och förkrossande 18–3 i målskillnad.

– Vi är i bra form nu och vi var revanschsugna eftersom vi förlorade med 3–0 sist vi mötte Kongahälla. Nu sitter allting för oss. Vi sätter våra lägen, vi är i fas och känner att vi är i form och kan spela med glädje, säger Landvetterspelaren Yasin Belouati.

Nätade med huvudet

Ja, det var också Belouati som såg till att ge Landvetter ledningen i matchen. Målet kom tidigt och det var på ett inlägg som Lis-forwarden nådde högst.

– Jag lyckades nicka in den i bortre, så det var kul att få nicka in en boll igen.

Även 2–0 kom i den första halvleken. Den här gången var det Joakim Olofsson som stod för fullträffen och

yttermittfältaren var allt

annat än klar.

Hattrick

Olofsson såg nämligen till att bli tremålsskytt i matchen när det även var han som hittade in med 3–0-målet och skrev fast slutresultatet 6–0.

– Riktigt kul att ”Jockes” form håller i sig också, säger Yasin Belouati.

Belouati såg till att bli tvåmålsskytt i matchen när han satte sin andra balja som innebar 5–0.

– Jag höll nästan på att tappa

bollen, men tog mig förbi

deras försvarare och kom fri mot målvakten och behövde bara placera in den.

Målskytt för Landvetter blev också den unge inhopparen Kevin Johansson.

Segern innebär att Landvetter IS har klättrat upp i mittenskiktet av tabellen och just nu på säker mark när tre omgångar återstår.

”Vinna alla”

– Det finns ingen anledning att blicka varken uppåt eller nedåt. Vi ska ta det match för match och vinna alla som är kvar. Självklart är målet att komma så högt som möjligt, säger Belouati.

Landvetter spelar igen redan på onsdag och även där har man möjlighet till revansch då man under

våren förlorade mot onsdag-

ens motståndare Älvsborg.

– Den ska vi ta och fortsätta på vår fina form. Vi kan släcka deras möjligheter att hamna i toppen också och sånt gör det alltid extra roligt, säger Yasin Belouati.