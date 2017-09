Tjusberg inför damernas hemmapremiär

Pixbobloggen

Inför SSL-premiären berättade Per Tjusberg om vikten av att kliva upp i det fysiska spelet mot Sirius i en intervju med Härryda-Posten. Gästerna fick besvär med just den biten, men det räckte ändå till seger.

– Med tanke på att vi har en bussresa på sex timmar i benen, har det kämpigt med deras energi och förlorar den matchen, men vi vinner ändå och det är hur bra som helst, säger Per Tjusberg.

Varför vinner ni?

– Vi har lite bättre kvalité och skapar lägen. Jag tycker faktiskt vi borde gjort fem-sex mål till, men vi bränner lite för mycket.

Var det någon spelare som du tycker stack ut lite extra?

– Sara Hjorting var bra i målet. Jag tycker att kedjan med Alicia Fylke, Lisa Andebratt och Emmelie Södergren är väldigt bra också, säger Pixbotränaren.

På fredag väntar en ny uppgift för Pixbos SSL-damer. Då är det dags för säsongens första hemmamatch och det är Linköping IBK som står för motståndet.

– Det är ju en match som förmodligen blir lite lättare. Vi måste upp med energi och bolltempo. Det är lätt hänt att vi blir lugna för att vi har mycket boll, men så står det ändå bara 3–2 inför tredje perioden. Vi måste ut och slakta. Annars kommer Linköping bara göra det jobbigt för oss, säger Tjusberg.

Hur kommer uppladdningen till på fredag se ut?

– Vi har jobbat med energin och viljan att göra mål. Det kommer bli spelvändningar, matchspel, powerplay, boxplay och lite passningsvinklar och direktskott. En hel del mönsterrörelser, säger Per Tjusberg.