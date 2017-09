Två inbrott på samma gata

MÖLNLYCKE

Två inbrott inträffade på Törnrosvägen i Mölnlycke under natten till tisdag. I det ena fallet bröt sig tjuvar in i ett garage och stals bland annat verktyg och en motorcykel. I det andra fallet ska man ha brutit sig in i ett förråd och ett växthus och bland annat stulit en takkrona.