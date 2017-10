21-åringen bakom Pixbosegern

Pixbobloggen

Andreas Hörberg kom till Pixbo Wallenstam inför den här säsongen efter en tid i division 1-laget Carlshamn där 21-åringen öst in poäng (60 poäng på 22 matcher förra säsongen). Karriärens första SSL-mål har redan kommit, men nu har Hörberg också sett till att få en riktig huvudroll i en SSL-tillställning.

Det var i kvällens bortamöte med Helsingborg, som inför matchen bara förlorat en gång den här säsongen, som Hörberg visade sin effektivitet.

6.23 in i den tredje perioden gjorde Max Wahlgren 5–2 till Pixbo och läget såg minst sagt ljust ut. Helsingborg gav sig trots allt inte och reducerade först en gång och sedan ytterligare en gång genom Niklas Lidholm efter 13.05.

Sju sekunder senare satte Andreas Hörberg stopp för vändningen.

– Det var mentalt viktigt. Det var tungt när de höll på att gå ikapp där, så det var skönt att vi fick stopp på energin som de höll på att bygga upp, säger Hörberg efter sitt 6–4-mål.

21-åringen var ändå inte nöjd där utan gjorde även målet som skulle innebära 8–5 med mindre än två minuter kvar av matchen som till slut blev 8–6 till Pixbo Wallenstam.

– De pressar på, men vi får bollen och sticker upp och dödar lite tid. Sen får vi iväg ett skott och jag står framför mål och får bollen så jag behöver bara slå in den, säger Hörberg.

Vad säger du annars om matchen?

– Det är en tuff match. Jag tycker att vi gör det bra i första och sedan går ned oss lite i andra, men tar tag i det i sista och gör lite mål där också. Till slut vinner vi ändå rättvist. Jag tycker det är vår krigarinställning som avgör. Vi kör på hela tiden och då kommer målen till slut.

Du är ny i Pixbo och SSL den här säsongen, hur har det känts så här långt?

– Jag lär mig mer och mer för varje match som går och tycker att jag kommer in i det bättre och bättre. I början kändes det som att man gjorde mycket rätt, men att bollen inte riktigt ville in så det känns väldigt skönt att det kom lite utdelning idag, säger Andreas Hörberg.

Förutom Hörberg blev Pixbos Adam Persson tvåmålsskytt i matchen. Även William Lind, Daniel Calebsson, Linus Andersson och Max Wahlgren hittade nätet och landslagsbacken Martin Östholm gjorde tre assist.

Segern gör att Pixbo just nu ligger femma i årets upplaga av SSL.